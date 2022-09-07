定存利息可轉投保險 國泰世華、國壽聯手跨界服務

看準數位原生世代對於個人資產與保險保障配置的高度自主需求，國泰金控 (2882-TW) 今 (7) 日召開記者會宣布，旗下二大子公司國泰世華銀行與國泰人壽攜手推出兼顧「儲蓄」與「保障」的跨界金融服務「利即保」，首創將定存利息轉換為一年期意外保險或實支實付險，定存門檻 1.5 萬元起跳。

國泰首創將定存利息轉換為意外身故及實支實付傷害醫療保障，因創新商業模式，除取得業務試辦許可外，並已將利息轉換成保障權益的機制取得我國發明專利。

國泰世華銀行總經理李偉正指出，國泰世華數位用戶數已超過 600 萬，每月流量更近 3000 萬人次。因此，將網銀 App 打造為集團的數位服務大門，申辦一年期定存就能以利息投保意外險，是國泰世華網銀 App 展現跨界服務又一例子。

國泰人壽總經理劉上旗進一步表示，數位原生世代是國壽保險數位化的重要客群，去年底上架的「自由配」半年投保 2 萬件，其中近 6 成就是 20-39 歲客戶。

由於「利即保」是國內首創的創新金融，如何操作備受矚目，國泰表示，客戶可在網銀 App 彈性選擇「定存金額」及「利息轉換保障比例」，每年定存 1.5 萬元起就能享有 10 萬元一般意外身故保障；定存 7 萬元可享有一般意外身故 20 萬元加上實支實付傷害醫療 2 萬元的保障。