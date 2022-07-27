〈保險H1銷售總體檢〉實物給付保單具抗通膨優勢 銷量年增42.29倍

保險業近年商品策略回歸保障，實物給付保險從因為具有抗通膨優點，因此越來越熱銷，今 (2022) 年初年度保費年增 42.29 倍。

為因應人口老化的社會保障需求，金管會從 2015 年開始開放實物給付型保險，讓保險理賠不再只限於現金，還能含蓋醫療、護理、長期照顧、健康管理、老年安養、殯葬等六大需求，進而解決過去民眾投保人壽保險時，擔憂用不到保險金給付的疑慮。

壽險業者解釋，過去保險都是理賠給付現金，如果是長年期保單，遇上通貨膨脹，很容易面臨現金價值縮水，而實物給付保險則可以鎖住通膨風險，創造隱藏的現金價值。

正因如此，實物給付型保單越來越夯，截至 6 月底為止，共有 6 家壽險公司推出 36 張實物給付型保單，上半年銷售件數達 9 萬 5166 件，相比去年同期大增 17.18 倍，初年度保費收入 14 億 3776 萬元，相比去年同期也大增 42.29 倍。

若以實物給付型保單類型來客，主要以提供「醫療服務給付」的保單成長最迅速，例如海外醫療專機運送、長照服務等，上半年新契約件數達 9.5 萬件、初年度保費收入 14.37 億元，新契約件數及初年度保費收入相比去年同期均呈倍數跳增。

不過，提供「健康管理服務給付」的保單銷售卻很慘淡，目前雖有 2 家壽險公司銷售 2 張健康管理服務保單，但上半年新契約件數及初年度保費收入雙雙掛零。

若以個別公司銷售情形來看，實物給付型保單初年度保費收入由國泰人壽奪冠，其次依序為台灣人壽及全球人壽。