北美需求旺 研華8月營收62.36億元創單月次高

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 8 月營收在北美市場需求強勁帶動下，營收 62.36 億元，月增 4.5%、年增 21%，創同期新高、單月次高；累計前 8 月營收 451.48 億元，年增 20.8%，也是同期新高。

研華說明，8 月以應用電腦事業群 (Applied Computing Group, ACG)、物聯雲暨影像科技事業群 (Industrial Could & Video Group, ICVG) 及服務物聯網事業群 (Service-IoT Group, SIoT) 表現最佳，工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group, IIoT) 也逐步恢復成長動能。

個別市場方面，研華指出，北美市場最為強勁寫下歷史單月新高，年對年大幅成長 4 成，歐洲、日本、台灣及新興市場也年增高個位數，但中國市場因經銷商庫存調節及需求放緩表現偏弱，小幅衰退。

累計前 8 月，研華表示，應用電腦事業群及服務物聯網事業群表現最佳，嵌入式物聯網平台事業群 (Embedded-IoT Group, EIoT) 及物聯雲暨影像科技事業群也成長逾兩成；市場則以北美、歐洲及新興市場最為強勁。

研華表示，8 月接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 0.96，前 8 月的 BB Ratio 為 1.16。