微拓科技推新SaaS產品 今年服務品牌客戶數看增3倍

顧問科技公司微拓科技 beBit TECH 今 (6) 日舉行媒體見面會，執行長陳鼎文認為，在商業趨勢改變下，流量優勢不再，未來深化服務才是客戶經營關鍵，微拓科技將在既有顧問服務基礎下擴大服務，推出全新 SaaS(軟體即服務) OmniCommerce 銷售雲，預期今年服務品牌及企業數量將能成長近 3 倍。

陳鼎文表示，2022 新商業時代關鍵有三大趨勢，包含過往流量優勢不再，企業競爭焦點已從產品變成體驗，再者企業顧客經營能力成為商業永續關鍵要素，最後則是數位轉型邁入實用階段，全方位顧客體驗成為重點，企業需建構數據大腦、整合營運數據、體驗數據。

微拓科技旗下數據平台 OmniSegment 行銷雲上線以來，去年即輔導超過 50 家電商平台客戶，協助品牌客戶透過平台服務超過 2400 萬會員，平均每年發送超過 1.6 億筆自動化精準溝通訊息，除整合 X-Data、O-Data，也導入內部由技術長高偉鈞開發的 AI 應用，將顧客資料貼標、分群、分析，進行分眾經營。

展望今年，陳鼎文說，除 OmniSegment 行銷雲服務外，9 月起也將正式上線 OmniCommerce 銷售雲，將結合 LINE 銷售、客服、AI 應用，預期今年服務的品牌及企業數量將年增 266.7%，達近 3 倍成長，且透過自動化顧客旅行為客戶增加 8-30% 營收成長，並同時為微拓科技帶來營運成長動能。

微拓科技新推出的 SaaS 服務 OmniCommerce 銷售雲，商務長譚學凱說，beBit TECH 將既有技術產品研發能力，與東京母公司 beBit 集團顧客經營管理策略、跨領域高端產業服務能量進行整合，從虛實通路、賦能銷售人員掌握顧客樣貌，除實體外，也串連線上 LINE 聊天行為再引導顧客回線下門市取貨、創造更多銷售機會。

至於面對同業競爭、搶進 SaaS 應用市場，陳鼎文認為，顧客數據、分眾市場商機仍在起步階段，與友商是亦敵亦友，微拓科技在本地化市場需求更具優勢，因國際廠商考量多市場布局，通常提供客戶標準化，微拓科技在 LINE 應用上更靈活，並具有商務顧問基礎，也不排除未來朝日本、東南亞市場拓展商機。