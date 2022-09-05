〈陸港盤後〉中國8月財新服務業PMI微降 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周一（5 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.42%，原因包括中國 8 月財新服務業採購經理人指數（PMI）微降、拜登政府考慮進一步限制美企投資中國科技公司，以及成都延長封城令。

證券時報報導，滬指周一收盤漲 0.42% 至 3,199.91 點，深成指跌 0.2% 至 11,678.69 點，創業板指漲 0.2% 至 2,538.2 點；兩市成交額合計人民幣 7,697 億元，「北向資金」淨流出 76.15 億元。

燃氣、石油、煤炭類股強勢拉升，食品飲料、旅遊、釀酒、半導體、媒體等族群走低。

香港恒生指數收盤大跌 1.16%，恒生科技指數重挫 1.92%。

財新傳媒與標普全球周一（5 日）發布的數據顯示，8 月服務業 PMI 為 55，不如 7 月的 55.5，但景氣仍處於擴張區間。

上周財新傳媒公布的 8 月財新製造業 PMI 降至 49.5，時隔兩月再度陷入萎縮區間。兩大產業 PMI 同步回落，拖累財新綜合 PMI 降至 53，不如 7 月的 54。

財新智庫高級經濟學家王喆說，疫情捲土重來、天災等不利因素增加，導致就業市場低迷，消費者需求降溫，政府應對低收入群體提供更多補貼和援助。

上周六彭博報導，知情人士透露，美國總統拜登可能在未來數月內簽署行政命令，宣布研議中的新投資限制。另一名消息人士說，白宮正與國會商議推動立法，要求企業投資中國特定產業前，先揭露相關訊息。

投資人也持續關注成都疫情。成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周日晚間發布公告，表示除了新津區、邛崍市以外，其餘地區居民「原則居家」，非本小區居民不得進入，農村地區嚴格控制人員出入，外來人員必須報備。

指揮部並說，自周一零時至周三午夜 24 時，將繼續展開全員核酸檢測。成都市政府說，目前疫情形勢依然嚴峻複雜，社區傳播風險仍大。

比亞迪 (01211-HK) H 股股價收盤驟跌逾 5%，利空是港交所文件顯示，「股神」巴菲特掌控的波克夏公司 (BRK.B-US) ，上周四減持 171.6 萬股比亞迪 H 股，平均出售價格為每股 262.7243 港元，持股比率從 19.02% 降至 18.87%。