信邦8月營收續創新高 貿聯-KY寫同期最佳

線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (5) 日公告 8 月營收 27.38 億元，月增 3.1%、年增 23.4%，續創單月新高；另一業者貿聯 - KY(3665-TW)8 月營收 45.67 億元，雖月減 7.8%、年增 84.3%，也寫同期新高。

信邦表示，8 月營收續創高，主要受醫療、汽車及綠能等產業需求帶動；累計前 8 月營收 198.58 億元，年增 17.4%，也創同期新高。從五大產業來看，醫療及健康成長 17.16%、汽車成長 30.55%、綠能及節能成長 18.97%、工業應用成長 22.26%、通訊及電子週邊成長 6.07%。

以產業應用營收比重來看，工業應用佔 28.23%；通訊及電子週邊佔 24.98%；綠能及節能佔 24.49%；汽車佔 12.68%；醫療及健康照護佔 9.62%；若以產品區分，連接線組產銷佔 75.71%；連接器及零組件銷售佔 24.29%。

貿聯則表示，8 月因資訊周邊設備和電器出貨量放緩，及歐洲廠區暑休導致工作日減少，整體出貨量下滑，累計前 8 月營收 351.96 億元，年增 96.1%，仍是同期新高。

貿聯進一步指出，半導體設備出貨持平、資訊科技與數據傳輸中，高效能運算客戶整體出貨量仍舊穩定，但周邊設備客戶出貨量減少；車用方面，電動車客戶成長，非電動車客戶也保持穩定，電器則衰退、INBG 也因歐洲暑休動能放緩。