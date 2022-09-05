〈吳昕陽談話〉今年營收拚雙位數成長 明後年有望續開新店點

百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽今 (5) 日指出，前 7 月總業績成長近 20%，各業種都有 4% 以上成長，已度過最壞時期，在去年創造 800 億元營收規模後，預料至今年底可繳出雙位數成長成績，並透露從未停下展店腳步，預計明後年會有新的案子。

吳昕陽表示，雖然通膨會影響消費力，但與國外相比，國內狀況非常好，因此，前 7 月整體業績表現已超越原先目標，強調最壞時期已過，樂觀看「百貨業一定會好」，今年預計將繳出雙位數成長成績，而年底還有台北市東區的 Diamond Towers 新店點將加入營運，明年繼續挹注成長無虞。

新光三越進一步說明，7-8 月已觀察到來客消費力道較疫情前更好，看好今年周年慶檔期表現。

其中，精品買氣持續熱絡，新光三越預期至明年成長動能仍將續強，即便國境開放，國人購買力轉向國外，但國際來客的消費實力也不容小覷，今年已提前針對名品業種加強導入。

另外，吳昕陽也透露，新光三越腳步從來都沒有停，開小規模店點是思考方向，透露明後年「可能有新的 project」。

至於即將開出的 Diamond Towers，吳昕陽說，由於總營業坪數僅約 5000 坪，不會採百貨專櫃方式經營，而是以潮流特色為主。