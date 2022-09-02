國發基金每年獲利逾270億元 規劃擴大投資高雄大南方

行政院國發基金自成立以來參與多項投資案，執行秘書蘇來守指出，目前基金淨值加計歷年繳庫金額、協助其他機關業務支出等，共計達 1.36 兆元，且自 1973 年成立以來，每年平均獲利約 270 億元，今年也將擴大與台杉管理顧問公司、高雄市政府經發局合作，促進大南方產業發展與轉型。

蘇來守表示，國發基金 1973 年成立之初，是由國庫撥交金額合計約 309 億元，截至目前基金規模已提升至逾 1.36 兆元，歷年投資獲利超過 1.33 兆元，平均每年獲利高達 270 億元，若扣除投資台積電 (2330-TW) 收益，歷年投資獲利仍有逾 3300 億元，換算平均每年獲利約 70 億元，整體投資績效亮眼。

國發基金指出，為協助企業掌握國發基金多元投資管道，近期攜手台杉管理顧問公司、高雄市政府經發局等合作，召開聯合宣導會，未來將共同促進大南方產業發展與轉型。

國發會副主委游建華也表示，國發會為加速台灣產業轉型升級，積極推動 5+2 產業創新計畫、六大核心戰略產業，並配合行政院推出的大南方、大發展、南台灣發展計畫，期盼透過半導體產業聚落，實踐南、北區域均衡發展目標，打造南部半導體 S 廊帶產業聚落，同時配合亞洲新灣區 5G AIOT 創新園區計畫推動。

游建華補充，國發基金配合國家產業發展策略，以股權投資方式，依據企業不同發展階段，推出各項投資方案，提供企業營運發展所需資金，可望協助國內企業創新轉型與促進產業發展。

此外，國發基金除以投資方式協助高雄地區產業發展外，也與民間企業共同提供中山大學國際金融研究學院及半導體及重點領域研究學院運作資金，估每年可協助高雄地區培育 240 位高階半導體及金融人才。