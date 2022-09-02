〈陸港盤後〉市場消化成都封城令 A股三大指數漲跌互見

中國 A 股三大指數周五（2 日）收盤漲跌互見，均在平盤附近，顯示投資人從容消化成都封城消息，預料任何經濟衝擊都會比上海封城小很多。

證券時報報導，滬指周五收盤漲 0.05% 至 3,186.48 點，深成指跌 0.09% 至 11,702.39 點，創業板指跌 0.03% 至 2,533.02 點；兩市成交額合計人民幣 7,466 億元，「北向資金」淨流出 37.83 億元。

衛星導航、5G 族群強勢表態，半導體、軟體、晶片類股集體走高，釀酒、煤炭、食品飲料等族群齊跌。

香港恒生指數收盤跌 0.74%，恒生科技指數跌 1.44%。

成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周四表示，當天 18 時起，全體居民「原則居家」，非本小區居民不得進入。農村地區嚴格控制人員出入，外來人員必須報備。

中國投資人在今年稍早經歷上海封城兩個月後，對行動限制消息愈來愈感到麻木，反應平淡，似乎已反應「清零政策」帶來的挑戰。

Longwin Investment Management 駐成都基金經理人 Yang Wei 說：「愈來愈多人將病毒控制視為日常生活的一部分，對封鎖消息感到麻木。」

他說，在中共「二十大」揭幕前，投資人對北京採取干預措施以確保市場穩定的預期愈來愈高，這也解釋為何股市賣壓不強。

新華社在本周稍早報導，中共「二十大」將在 10 月 16 日登場，代表中央總書記習近平離第三個任期又前往進了一步。

成都在上海和深圳上市的企業家數不到 100 家，且多數企業的市值不足人民幣 200 億元（29 億美元）。相較下，在中國兩大交易所上市的公司中，總部設在上海的企業超過 300 家，其中市值超過人民幣 1,000 億元的企業，有十幾家。