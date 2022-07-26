國發基金五點聲明回應如興案 盼爭議早日落幕

如興 (4414-TW) 昨 (25) 日發布聲明，坦言公司已經陷入重大財務困難，證交所更宣布自 27 日起將如興改列全額交割股，由於國發基金投資如興約 14.8 億元，恐成為最大受災戶，對此，國發基金今 (26) 日發出五點聲明，強調投資如興過程嚴謹，期盼公司爭議能早日落幕。

首先，國發基金表示，投資如興依既定程序提請政策評估會審議通過，並委託專業機構辦理財務、稅務、法務與企業價值評估後，由學者專家組成之「投資評估審議會」，就計畫可行性及未來發展性進行審議通過後，再提請管理會討論通過，三階段程序完成後始配合民間資金共同參與投資，過程嚴謹。

針對投資如興案，國發基金強調，自 2018 年 4 月以來已多次澄清、積極向外界說明，並配合監察院及檢調單位調查，此外，國發基金已向投資人保護中心登記，對如興、陳仕修董事長等人，進行投資損失集體求償程序，以保障國發基金合法投資權益。

第二，國發基金說，如興是在今年 7 月 15 日上午通知國發基金，將在當日下午召開董事會，會議將改選公司董事長、總經理，強調當時才與其他董事得知偉豪公司已在 2 月 24 日改派如興董事代表人，國發基金當時因通知過於匆促，基金 1 席代表表達希望緩議該案，但如興董事會 9 席董事中，經 3 分之 2 以上董事出席，出席董事過半數同意，互選翁紹華為該公司董事長。

第三，國發基金強調，去年底淨值已達 1 兆 3339.54 億元，加計歷年繳庫數、協助其他機關業務支出額已達 2894.86 億元，合計達逾 1 兆 6234.4 億元，目前所進行產業投資資金，皆來自國發基金自身的投資獲利。

第四，因如興為上市櫃公司，國發基金表示，公司重要決議、變動需依照相關法令及證交所規範進行，國發基金並非主管機關，相關單位也已進行調查，後續將持續密切注意本案後續發展，適時採取必要法律措施，以維護本基金投資權益。

國發基金最後指出，關於如興法人股東對董事代表改派爭議，希望雙方皆能基於維持公司營運穩定、維護股東權益原則下，積極溝通與協商，讓本次爭議早日獲得解決，並遵循相關法令規定及公司治理原則，妥善處理公司營運管理。