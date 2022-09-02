美股重點新聞摘要2022年09月02日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：Lululemon(LULU)、博通 (AVGO)

南韓 8 月 CPI

美國 8 月非農、7 月耐久財訂單

俄方警告：若 G7 實施價格上限 將停止供應原油和石油產品

七國集團 (G7) 財政部長將於週五 (2 日) 開會，討論對俄羅斯石油實施價格上限，俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 週四 (1 日) 回應，對於那些為俄油設價格上限的公司或國家，俄方將停止供應原油和石油產品。閱讀全文...

歐盟執委會：電價干預措施仍有局限 無法避免能源危機的溢出效應

歐盟執委會表示，雖然對能源市場實施緊急干預可望抑制高漲的電價，但無法保護歐元區經濟避開能源危機所產生的溢出效應。閱讀全文...

英國經濟前景黯淡 英鎊兌美元平價不再是天方夜譚

英鎊兌美元貶至平價不再是天方夜譚，由於英國經濟衰退迫在眉睫、高度仰賴外資、債務成本飆升，一連串壞消息影響，正讓英國的貨幣和債券陷入日益動盪的處境。市場預測，英鎊不久後就會貶至 1.05 美元。閱讀全文...

女股神光環盡失 ARKK 上月資金流出近一年來最大

彭博周四（1 日）報導，追隨「女股神」伍德（Cathie Wood）的粉絲在上個月紛紛掉頭而去，女股神旗下旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US)8 月出現 8.03 億美元的資金流出，為去年 9 也來最大單月資金流出，讓該檔基金在低迷之際雪上加霜。閱讀全文...