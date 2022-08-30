投信續創連48買新記錄 護航中小股人氣

台股加權指數今 (30) 日僅上漲 27.44 點，終場收在 14953.63 點，並未收復萬五，成交量也縮至 1830.69 億元，但不少中小型股再度強彈，與大盤脫鉤，外資續賣 185 億元，反觀投信續創連 48 買新記錄，有效護航中小股人氣。

三大法人今日合計在集中市場賣超 178.67 億元，其中，外資賣超 184.71 億元，自營商賣超 8.84 億元，均為連 2 賣，僅投信買超 14.88 億元，並續創史上最長買超紀錄，達連續 48 個交易日買超。

外資今日賣超前 10 大標的依序為國泰金 4 萬張、中信金 2 萬張、新光金 1.7 萬張，元大台灣 50 反 1 1.5 萬張，台積電 1.3 萬張，大同和耿鼎均遭賣 1.1 萬張，台新金、元大台灣 50 和華新超過 8500 張。

而外資今日買超前 10 大標的分別為群創 6300 張、長榮航 5000 餘張，友達、建漢和寶成均超過 4000 張，緯創、長榮逾 3700 張，中信中國高股息、中天和廣運在 3000 張上下。

投信今日買超前 10 大標的則分別有華新 4200 張，仁寶、英業達、開發金、友達、永豐金和中華電在 2000 張上下，台半 1800 張，中信金和元大金在 1500 張左右。

而遭投信調節，賣超前 10 大有鴻海、智易在 1500 張上下，奇鋐、漢翔和景碩均逾 1100 張，泰鼎 - KY 800 張，長榮逾 600 張，陽明、中探針和精星也遭賣 400 張之上。

統一投顧表示，台股整體均線轉為空頭排列，上檔壓力重重，目前市場預期 9 月下旬聯準會將再升息 3 碼，加上本周美國總經數據偏空、外資站在賣方，建議投資人謹慎因應。