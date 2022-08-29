中天7月虧損收斂 每股虧0.13元

中天 (4128-TW) 近期股價漲勢凌厲，今 (29) 日依主管機關要求公告自結數，7 月稅後虧損 6700 萬元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.13 元；前 7 月則較去年同期虧轉盈，純益達 1.79 億元，每股純益 0.35 元。

中天 7 月營收 1.3 億元，年減 17.7%；稅前虧損 7900 萬元，虧損較去年同期收斂；6-7 月營收 2.65 億元，年減 21.8%；稅前虧損 1.77 億元，較去年同期盈轉虧；稅後虧損 1.4 億元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.27 元。

中天近期受惠子公司合一傷口外用乳膏 Bonvadis 通過美國 FDA 510(k) 實質等同性 (Substantial equivalent) 認定及上市許可，股價母以子貴，短線大漲超過 3 成。該藥品未來會先完成美國上市目標，再進一步提高全球市場占有率，同時針對接受美國 FDA 510(k) 簡易註冊的國家，提出上市申請。

另外，中天旗下中天 (上海) 生技公司，也與合一共同研發廣效性抗新冠病毒小核酸新藥 SNS812，向美國 FDA 提出一期臨床試驗申請 (IND)。該藥物涵蓋當前近 99.8% 的新冠病毒變異株，並且能以皮摩爾 (pico-molar) 的濃度抑制 Alpha、Delta、Gamma、Epsilon 和 Omicron 等主流病毒株。

從小鼠實驗顯示，SNS812 可以通過預防性投藥，完全抑制感染後肺部活病毒的產生，感染後投藥的治療性研究亦顯示，可減少 96.2% 的活病毒產生。