台南兩警殉職郭台銘捐千萬元 提出三點看法

台南兩名員警因公殉職，鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (26) 日也在臉書發文表示，將分別捐贈 500 萬元給雙方家屬，同時提出三點看法，警員用槍時機要放寬、外役監管理要緊縮，以及死刑該執行就要執行。

郭台銘表示，父親是刑警，所以了解警眷心情，兩名警員中，凃明誠尚有年邁雙親、曹瑞傑則有從小扶養其長大的阿公阿嬤尚需照料，所以台南市警察局也公布善心專戶募款，將分別捐贈 500 萬元給雙方家屬，希望能拋磚引玉，彙集社會善的力量，一同努力讓兩名員警家庭至少不要因為這次悲劇而經濟陷入困頓。

另外，郭台銘認為，此案有太多離譜、荒謬的地方，有些感受「不吐不快」。第一，警員的用槍時機要放寬，警察是社會安定的力量，但現在的員警卻被法規綁死到連槍都不敢開，開了槍，輕則有寫不完的報告，重則面對無盡訴訟，第一線的警察被迫用肉身擋壞人，這是基層員警的悲哀。

第二，外役監的管理要緊縮，犯法的人本該受到處罰，外役監本意是做為犯罪者從監獄過度到社會的中繼站，但不代表外役監的管理可以鬆散，可以逃獄而不通報，甚至矯正署與外役監還可以用「逾假未歸」來搪塞社會。

第三，死刑該執行就要執行。現在台灣的監獄裡正關著 38 名死刑犯，但因為法務部在 2020 年 7 月修正執行死刑規定，增訂應審核有無聲請大法官解釋程序在進行中等事項才能執行死刑，所以這 38 位死刑犯全部都透過聲請釋憲來技術性拖延執行時間。釋憲是一回事。

郭台銘強調，犯罪又是另一回事，如果在走完所有法律程序判決確定後，死刑該執行就執行，正義才能得以伸張。

郭台銘指出，上述只是身為一介平民的見解，但涉及權責單位包内政部與法務部，徐國勇與蔡清祥兩位部長，從 2018 年 7 月 16 日就任部長至今四年多，類似不幸的事件一再重演，基層員警的犧牲，發生這些事情，當然難辭其咎，這件事一定要有人負責。