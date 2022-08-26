力麗集團彰化離岸風場正式簽約 2025年底完工併網

力麗集團宣布，旗下海峽風電籌備處正式完成與經濟部行政契約的簽署，將與 GIP(Global Infrastructure Partners，全球基礎建設合夥基金) 共同開發位在彰化芳苑外海的第 28 號離岸風場，計畫總裝置容量約為 600MW，力麗集團先獲配其中的 300MW，預計在 2025 年底完工併網。

力麗集團綠色能源事業群由天方能源 (3073-TW) 主導，包含開發太陽能光電、陸域風電及儲能等業務；而本次在取得 300MW 容量後，力麗集團也將再和 GIP 聯手，積極參與年底的第三階段離岸風電區塊開發競標，爭取第 28 號風場另外的 300MW 容量。

第 28 號風場面積為 73.8 平方公里，離岸最近處約 14 公里，風速每秒約 8 公尺，初期 300MW 在併網發電後，每年約可供電給 30 萬戶家庭使用，總減碳當量達 61 萬噸。

力麗集團總裁郭銓慶表示，綠色能源發展將是牽動台灣下一階段經濟成長的重要關鍵，儘管未來仍可能面對疫情干擾、物價上漲、國際局勢變化等諸多挑戰，對於在時程內完成併網使命，深具信心。

據了解，此次力麗集團合作的 GIP 是一家基礎建設投資基金公司，總部位在美國紐約，在全球各地的基礎設施、能源、水資源處理等項目，都有極高資產和投資效益。

而今年五月因 GIP 集團併購德國 wpd 旗下離岸風電事業，因此必須獲得經濟部同意，在經過經濟部召開數次審查會議確定後，才於 8 月中旬簽訂行政契約。