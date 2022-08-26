冷空氣、颱風夾擊 中國南方高溫天氣進入尾聲

儘管中國中央氣象台周五（26 日）持續發布高溫橙色預警，但中國天氣網氣象分析師石妍說，未來一周，在冷空氣和馬鞍颱風南北夾擊下，副熱帶高壓整體有東退南壓趨勢，強度也將有所減弱，這也意味南方高溫天氣將進入尾聲階段。

中央氣象台周五上午 6 時持續發布高溫橙色預警，預測周五白天四川東部、重慶、貴州北部、湖北南部和西部、湖南、江西、浙江中南部、福建、廣東北部等地，將出現攝氏 35-39 度的氣溫，其中四川東部、重慶、湖南東部、江西東北部、福建中部等地部分地區，最高氣溫可達 40 度以上。

不過，石妍說，周五受冷空氣和颱風影響，廣東、廣西、安徽、江蘇、上海等地將成功「退燒」，但四川盆地、江南等地仍可能出現高溫炎熱天氣。

周六起，隨著副熱帶高壓東退，上述地區高溫天氣也會有明顯緩解，四川盆地西部退出高溫行列。

下周二至周三，隨著副熱帶高壓進一步減弱，以及華西秋雨逐漸鋪展，高溫最為頑固的四川東部、重慶等地，也將成功「退燒」，重慶持續多日的逾 40 度酷熱天氣，也將告終。

在北方，受頻繁冷空氣和降雨影響，多數地區氣溫將維持偏低狀態，且多地氣溫將頻創新低。目前東北多數地區、華北北部已進入氣象學意義上的秋季。

未來一周，西北地區東部、東北南部、山西以及京津冀等地，也將步入秋季，最高氣溫普遍將降至 30 度以下，最低氣溫也只有 20 度左右，秋意更加明顯。