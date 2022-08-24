度假租賃公司Vacasa 任命旅遊業老兵為新CEO

隨著 Vacasa (VCSA-US) 努力擴大其在度假租賃市場的市占率，這家物業管理公司將聘請有多年旅行業高管經驗的葛瑞伯 (Rob Greyber) 擔任其下一任 CEO。

葛瑞伯在 2009 年到 2020 年間領導 Expedia (EXPE-U) 的易信達 (Egencia) 部門，他將接替現任 CEO 羅伯茲 (Matt Roberts)，自 9 月 6 日起生效。

兩周前 Vacasa 公布優於預期的上季獲利並提高其全年財測，該股當天上漲 25%。今年至今，該公司的股價下跌約 42%。市值為 20.7 億美元。

葛瑞伯表示，隨著越來越多人希望將自己的房屋出租賺取額外的現金，經濟疲軟對 Vacasa 的物業管理業務來說是順風。他還表示，從另一位度假租賃經理商轉到 Vacasa 的房主平均每年多賺 20%。

他本人也備受推崇。他是 Uber (UBER-US) CEO 柯斯洛沙西 (Dara Khosrowshahi) 的門徒，後者在 2005 年至 2017 年期間擔任 Expedia 的 CEO。

TPG Pace Solutions 於 2021 年透過一家特殊目的收購公司 (SPAC) 將 Vacasa 上市。從那時起，該公司就一直處於動盪之中。雖然過去一個月股價上漲 86%，但該股的交易價格仍遠低於其 IPO 價格，約為每股 5 美元。