〈全支付將上線〉首波集結140個品牌 林敏雄：估連虧5年拚成全民的支付

連鎖超市龍頭全聯今 (24) 日宣布，旗下百分百持股專營電子支付機構「全支付」將於 9 月 1 日正式上線，首波即一口氣集結全台約 140 個品牌共 10 萬家通路，全力打造跨界生態圈，全聯董事長林敏雄喊，誓志成「全民的支付」，已做好心理準備連虧 5 年。

林敏雄喊出全支付要成為國內電支領頭羊的目標，不僅要成為「全生活支付」，更要成「全民的支付」，可以預期，在全聯高消費者黏著度下，國內電子支付版圖又將大洗牌，甚至有望挑戰 LINE PAY 的地位。

據資策會 (MIC) 公布的《2021 年行動支付消費者調查》顯示，近幾年受疫情影響，國內消費者支付習慣逐漸改變，行動支付占比已從 2020 年 37% 成長至 50%。

林敏雄說，無現金支付已是世界潮流，用手機支付又快又順，但國內並未見到明顯的電子支付領頭羊，更直指，悠遊卡和一卡通發展的早，但未做出領導地位，原因在於，這是一個燒錢的行業，已有心理準備全支付要轉盈最快可能要 5 年，光是首波促銷活動，初估就要燒掉 5 億元。

林敏雄進一步指出，全聯自會員卡一點一滴開始發展到 PX Pay，這次再到全支付，相信只要團隊只要繼續努力，加上金融界的支持、通路的共襄盛舉，在全聯具有 800 萬會員的基礎下，義不容辭看是否能成為支付界的領導者。

全支付一上線，範圍即涵蓋連鎖餐飲、百貨、遊樂園、手搖飲、電影院、交通、商圈，甚至是夜市等，超過 140 個知名品牌，如王品集團、全國電子、台灣大車隊、環球購物中心、屈臣氏、秀泰影城、路易莎咖啡、錢櫃、義大世界、嘟嘟房等，並與全台 90% 的銀行均有合作，全聯保守估，首年可完成 300 萬下載次數。

林敏雄認為，全支付做大後才有機會達到損憑點，但若能成為國內電支的領頭羊，也是對推動國內支付趨勢有貢獻。

據全聯統計，過去在傳統會員卡轉為 PX Pay 後，一年消費者付款就有約 600 億元來自 PX Pay，占比約 3 分之 1，會員具高黏著度，由於當時是 200 天累計 500 萬人次下載使用，而這次全支付更納入各種異業品牌合作，不排除下載速度將較過去的 PX Pay 更快，並觸及更多年輕新客群。

全支付除了納入 10 萬多家店點，也將提供各項繳費服務，如水費、停車費、電費、交通費、學雜費及各項規費等均將陸續上線，並積極參與各縣市政府停車繳費、油品事業項目標案，北、中、南大型醫療院的即查繳服務現已在規劃中。

此外，針對金融理財商品服務，如信貸、基金投資等，全聯將持續與各大銀行洽談中，甚至未來不排除發展跨境支付並提供企業金流等。

全支付上線後，將接續 PX Pay 提供全聯場域的金流支付服務， PX Pay 現有 800 多萬會員，無需另外下載全支付 APP，而福利點也將由封閉式的點數循環生態，轉為全點兌換活動，福利點 10 點可兌換全點 1 點，全點 1 點等於 1 元。