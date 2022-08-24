不良癌險其實比罹癌更可怕！這才是你該擔心的風險

最近藝人余天與李亞萍的女兒余苑綺因直腸癌過世，白髮人送黑髮人的畫面讓人感到不勝唏噓，也佩服她歷經 70 多次化療，努力抗癌 8 年的經歷。而近年不少藝人、名人相繼罹癌，甚至不少人不敵病魔逝世。看到許多年紀尚是壯年的人，在人生最精華時光卻要面對突如其來的挑戰，不由得會思考「換是自己遇到時該怎麼辦？」沈浸在巨大的未知恐懼中，是否也要聽從保險業務員的建議買入各式各樣的保險規劃？

根據衛福部最新癌症報告顯示，每年新罹癌人數高達 12 萬人，平均每 4 分 20 秒就有一人罹癌。雖然癌症險可以發揮風險轉嫁功能，但是你所規劃面對疾病的「保護傘」到底夠不夠大呢？

這邊必須直接的告訴你，若只是規劃保險，那一定不夠！更需要的是你準備更多的錢，甚至拿出你的資產來燒。

罹癌後所需醫療費用可不少

癌症治療帳單用最常見到的自費項目包括：手術耗材、化療、放射治療、標靶藥物、免疫治療、基因檢測等六大項。其中光是為了確認患者適合的治療方式所做的檢查約在 1～5 萬左右。

同時罹癌的治療會依罹患的部位、期數不同，而有不同的花費。部分化療與標靶藥物健保有提供全額或部分給付。甚至許多的標靶藥物、新式免疫療法是民眾需要自行負擔治療費用，例如乳癌的義乳重建手術約 10～20 萬，骨髓移植手術約在 30 萬左右。其中最昂貴的支出在於標靶藥物，每年費用少說 50~200 萬都是正常，因為一顆藥物從數千元到上萬元不等，且需要每天吃的情況下，費用加總是十分可觀。

同時放射治療使用比較好的質子刀則需要 30～50 萬元。而近期罹癌不幸病逝的藝人余苑綺，便曾於報導指出一年的治療費高達 200～300 萬元，她個人表示很怕把自己女兒未來的補習費都賠光，甚至是在演藝圈長青樹的父母都會擔心無法負擔；從此可見我們應該由自身的好好準備，也不要帶給父母以及下一代的困難。

到底防癌險夠不夠用？

台灣人購買商業保險的比例相當的高，一年平均每個人會花費 16 萬元購買商業保險，而且很常在買保險的行為上發生「愛買保險，保障卻不足」、「認為保險若無理賠則要返還保費」，所以常面臨保費很高，保障卻不足的窘境。

市售的防癌險，多以罹患癌症後正式辦理住院且確實在醫院接受診療的保障。但現今癌症診斷及治療的費用日益增加，甚至還有不少新藥、新療法未納入健保、商業保險給付，罹癌病患如欲採新式療法，往往會在抗癌途中或療程一段落後，仍恐面臨經濟困難。我們從中可以思考一件事：我們付著 20、30 年的保險費，但科技先進讓醫療更進步，原本列在保險契約當中的手術恐已成舊的方式，等於你花了錢，也沒辦法讓自己有保障。

究竟如何買對防癌險？

市售防癌保險的保障，包括罹患癌症保險金以及癌症相關的住院、門診、化療、放療、手術等項目（依個別保單條款而定），但因此應該以挑選在初次患病可獲得的一次性給付保險金為主，以因應治療癌症時昂貴藥品及新式療法的龐大花費。建議額度至少要 200 萬才夠，同時配合實支實付醫療險，補足癌症住院的醫療缺口。

同時留意，保單所列舉的理賠項目，原則上愈多愈好，若能包含義乳重建、義肢裝設等項目，甚至是癌症所引起的併發症是否有理賠，這樣自然更有保障。

保險理賠爭議頻傳 別把自己的保障壓在保險上

根據財團法人金融消費評議中心統計，2017～2021 年來，保戶與保險公司有關癌症及其併發症認定的爭議申訴案件急速增加，從每年僅約 30～40 件，2019 年爆增至首度破 100 件爭議，數量倍增，這顯示，當國人投保癌症險需求日增，癌症險理賠爭議案件數量也相應激增。許多時候也聽到民眾表示，原本以為會理賠的，卻在一次車禍後發現保險根本不如自己想像，在算理賠時會斤斤計較，甚至有些根本不理賠，顯示出民眾在買保險時，常常對於保險內容尚未清楚了解，導致需要用到時才發現與想像存有落差。

凡事都要從長計議 靠自己最好

台灣年輕病友協會曾指出「經濟負擔為年輕癌友共同面臨的重要議題。」因為即使罹癌前有穩定工作，但因就醫需頻繁請假，並且治療的副作用導致體力變差、易疲倦，導致多數癌症病患工作收入受影響，從正職變成兼職，只能在家接案，薪水可能不到原先的一半，在療程不能斷的情況下，壓力越來越重。

所以在癌症治療時，勢必反覆就醫、住院，規劃保單時，要留意備妥「長期抗戰」的準備金。必須很現實的說，當罹癌時不免俗的要燒錢，能用錢換取自己的健康，以及延長壽命，那不管多少錢都算划算。從癌症險的角度來看，在癌症治療過程中，很多支出費用並不在癌症險的理賠範圍內，甚至保險理賠也有上限。若不幸面臨二次罹癌，後續的醫療支出恐就只能透過過去存款來支應。

因此面臨未知的罹癌恐懼，建議現在除了購入保險之外，為了不讓家人有困擾，造成他們心理上的擔憂，以及財務上的壓力，應同時多存下一筆醫療急用金，為自己及家人多做打算，我們永遠都不知要多少錢才夠，但也逃不掉自己未來是否遇到未知的挑戰，所以在還有能力規劃時，應盡量充滿自己的資金池。

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