勝品受惠對手出貨受限 市占可望再增加

安控廠勝品 (6556-TW) 今 (23) 日參加櫃買中心業績發表會，總經理林貞宏表示，美國國防授權法案 (NDAA) 將更徹底執行，中國競爭對手的限制會更多，將積極彌補市場空缺，除了對公司有正向發展，預期下半年毛利率也有望維持第二季 29% 水準。

展望下半年，林貞宏認為，近期台灣、美國、中國等政治經濟影響，對公司與整體安控產業帶來影響，由於美國國防授權法案 (NDAA) 延續，中國競爭對手拓展市場所受的限制會增加，進一步空出市場份額，有利公司與產業發展。

不過面對詭譎多變的環境，航運運輸吃緊、原物料價格波動、人力短缺與通貨膨脹等因素衝擊，將成潛在負面因素。

林貞宏補充，儘管短期缺料舒緩，但許多半成品製造商出貨狀況不如預期，公司也面臨半導體供貨期長短差異，目前正積極優化營運來降低外在環境風險，此外，公司也增加技術創新應用，包括發展智慧存取與人工智慧視覺領域。

談到台灣電價調漲，林貞宏指出，目前國內能源處於緊張狀態，但因產線非高耗能製程，加上公司有省電措施，儘管電價上漲有受到影響，但並不顯著。

勝品第二季稅後純益 6464 萬元，季增 21.4%、年增 119.4%，每股純益 2.25 元；上半年純益 1.18 億元，年增 145.8%，每股純益 4.1 元。