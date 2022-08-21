佳穎上半年獲利超越去年全年 汽車、半導體推升成長

受惠車用需求帶動，沖壓件廠佳穎 (3310-TW)、鉅祥 (2476-TW) 上半年獲利亮麗，其中以佳穎上半年稅後純益 7298 萬元，年增 1.15 倍，每股純益 1.41 元，超越 2021 年全年 1.33 元，表現最亮眼，下半年估將也有同樣獲利，且車用營收比重已達 54%，佳穎認為，車用、半導業務將成帶動成長兩大要角。

佳穎半導體應用業務目前產能滿載，規劃將進一步獨立成子公司，尋求更多發展空間。

佳穎現有產能包括在台灣桃園大園、中國華東昆山廠及華南東莞廠，上半年 7.86 億元的營收來看，以複合式模具爲主要技術生產的車用連接器排針、模內點焊、模內鉚合端子，埋入射出件、車用五金件的營收比重，已達 54%，其次是消費電子沖壓件，營收占比爲 34%；半導體、光電導線架應用業務部門，由於目前產能受限且已滿載生產，上半年營收比重只占 12%。

佳穎近期決議以 1.7 億元在桃園觀音工業區購置設廠土地及廠房，因應半導體、光電導線架產品的產能需求，總體投資近 2.5 億元建新廠，預估 2023 年上半年開出新產能，營收貢獻將由一年 2 億元起跳，在產品逐一獲認證後，規劃產能可貢獻最高 5 億元。

佳穎目前沖壓件產品應用終端產業以汽車比重最高，佳穎 2020、2021 年力拚汽車應用接單，透過不斷反覆認證，今年下半年確定可放量出貨，彌補消費電子因客戶去庫存形成需求衰退的缺口，下半年車載應用產品營收比重將可維持超過 50% 比重 。

佳穎上半年稅後純益 7298 萬元，年增 1.15 倍，每股純益 1.41 元，超越 2021 年全年 1.33 元。

另一家沖壓件廠鉅祥上半年稅後純益 4 億元，年增 33.45%，每股純益爲 2.12 元，鉅祥上半年車用產品應用占比並已提高到 17%，在營收持續成長下，營收占比目標要達 20% 爲目標。