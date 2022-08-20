美股重點新聞摘要2022年08月20日

股神巴菲特旗下波克夏 獲准收購西方石油最多 50% 股票

根據外媒 Streetinsider 周五（19 日）報導，「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 已獲得聯邦能源管理委員會（Federal Energy Regulatory Commission）批准收購西方石油最多高達 50% 的普通股，消息傳出後西方石油盤中股價大漲近 8%。閱讀全文...

Gazprom 稱渦輪機維修 北溪一號管線將在 8 月底關閉 3 天

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）周五（19 日）表示，將於 8 月 31 日至 9 月 2 日停止北溪一號管線的天然氣運輸，主因是 Portovaya 天然氣渦輪機需要維護，而在為期三天的維護工作結束後，將恢復每天 3,300 萬立方公尺的供氣量，與目前水準一樣。閱讀全文...

全球第二大連鎖影院 Cineworld 傳聲請破產 美股電影股受累挫跌

華爾街日報（WSJ）周五（19 日）援引知情人士消息報導，全球第二大連鎖電影院、帝王娛樂集團（Regal Cinemas）擁有者 Cineworld 集團準備在數周內聲請破產，此前該公司正試圖力振自疫情以來的低迷上座率，美國電影股受消息影響開盤全面走跌。閱讀全文...

WSJ：習近平擬出席上合組織 9 月元首峰會 會晤普丁

華爾街日報（WSJ）周五（19 日）援引知情人士報導，中國國家主席習近平將前往中亞烏茲別克大城撒馬爾罕，參加上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization，SCO，簡稱上合組織）於 9 月 15 日至 16 日舉行的元首峰會，屆時可能與俄國總統普丁等元首會面。閱讀全文...