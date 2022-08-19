研揚下半年逐季成長 料況改善長單效應同步放緩

工業電腦廠研揚 (6579-TW) 今 (19) 日召開法說會，總經理林建宏表示，在手訂單能見度達年底，下半年營收逐季成長、毛利率將延續上半年的 32%；但他也直言，隨著缺料狀況緩解，長單效應也逐漸緩和。

林建宏表示，缺料狀況舒緩、出貨越來越順暢，雖然少部分零星料件缺貨狀況要到明年第一季才會解除，但大部分交期都有縮短，今年底前可以把去年的遞延訂單出完，原料庫存水位也會慢慢回到正常。

但他也直言，在缺料狀況改善下，客戶下單狀況也回歸理性，頻率變高、逐漸回到過往正常情況，長單效應逐漸緩和；對明年市況，他認為，雖然有諸多不確定因素，但仍有幾個明確的趨勢應用。

林建宏分析，由於升息、通膨關係，某些產業投資多少會有影響，像零售業及部分製造業，但能源、機器人、醫療、資安產業等，受影響不大、持續成長。

林建宏也看好研揚布局已久的人工智慧 (AI) 持續普及蓬勃發展，不只過去的人臉、車牌辨識應用，現在延伸至農業、醫療、遊戲、服務業，隨著各行各業 AI 投資增加，今年研揚 AI 營收比重將提升至 1 成，較去年翻倍。

針對近期中國多地限電，林建宏表示，主要工廠都在台灣，蘇州廠是系統組裝，以內銷當地市場為主，在限電期間確實有受一點影響，但後來很快得到復工許可，影響不大，且因中國疫情關係，很多公司沒辦法工作，所以影響不大。