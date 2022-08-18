穎崴Q3營收續創高 新廠明年Q1落成

測試介面廠穎崴 (6515-TW) 今 (18) 日召開法說會，董事長暨總經理王嘉煌指出，受惠客戶開案數量增加，下半年營運樂觀，且隨著新廠明年第一季正式完工，可望提升未來整體產能及毛利率，法人看好，穎崴第三季營收可望再創高。

業務副總陳紹焜表示，為因應客戶需求及提升探針自製率，穎崴楠梓新廠即將在明年首季完工，並計畫第二季投入量產，預計新廠完成後探針自製率可逐步拉升至 50%。

財務長李振昆補充，探針為半導體耗材，穎崴現階段每月需消耗 300-350 萬支探針，不過，自家月產能目前約 80-100 萬支，等同自製率僅 20% 左右，若能減少外購，不僅優化成本、提升毛利率，也可滿足客戶要求，強化雙方黏著度。

展望後市，陳紹焜認為，儘管現階段終端產品需求降溫，市場雜音不斷，不過，由於穎崴產品特性，早在客戶量產前就與客戶進行工程驗證，因此不受現階段終端產品需求影響，甚至客戶開案數量還持續增加。

此外，隨著 3 奈米進入量產後，測試複雜度提升，也帶動後段成品測試 (FT) 的 SLT 需求增溫，穎崴看好，主力產品同軸測試座 (Coaxial Socket) 出貨量可望顯著增加，且其為高毛利產品，可挹注獲利表現。