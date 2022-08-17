〈中秋商機加溫〉300-600元禮盒最熱銷 全家預購銷售年增超過2成

中秋送禮需求持續升溫，不少通路已開始強化布局，超商業者全家 (5903-TW) 今 (17) 日表示，中秋預購業績已較去年同期成長超過 20%，今年將加強搶攻個人獨享單入和小包裝月餅，而萊爾富就內部銷售數據也觀察到，中秋節前 2-3 周將進入買氣高峰，以 300-600 元價格帶的禮盒最為熱銷。

全家表示，隨著第三季大檔期中秋節的腳步接近，觀察到消費者已開始採購月餅、烤肉、伴手禮等商品，在疫情趨緩和內需升溫之際，推升今年預購檔期已年增超過 20%。

為搶下更多的市場份額，全家今年規劃近 200 款中秋必備商品，其中月餅更有超過 70 項是超商限定獨賣商品，整體月餅禮盒價格帶平均落在 300-600 元。

不僅如此，因應小家庭和個人消費需求，全家店舖也開賣 15 款單入和小包裝月餅，同時，導入多家名店燒肉組合，在地和進口水果等多款伴手禮盒。

萊爾富也指出，中秋節前 2-3 周即進入買氣高峰，以 300-600 元禮盒最為熱銷，而受少子化、家庭結構改變等因素，又以 6-9 入等小巧精美規格最受歡迎，為因應近來消費者口味變化，今年除主打名店餅舖外，引進更多流心和芋頭商品，相比往年品項數皆增加 1 倍，有助添第三季營運動能。