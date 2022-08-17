最壞的時代，也是最好的時代；60秒測試你的理財天賦！

時至今日，你我嚐了資金熱潮下的甜頭後，市場資金漸漸流出台灣市場，吞噬了之前所賺的資金。大夢初醒，該回到基本面，重新認識投資市場也認識自己。

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如今我們面對的是強升息的時代，歐洲 11 年來首次升息，美國從 2022 年 3 月至今（2022 年 8 月）已升了 9 碼 ，為抵抗升升不息的通膨所下的重手，挽救疫情下美國大印鈔，各國低利率，帶動前所未見金融市場的大多頭。甚至興起連專業人士都看不懂的虛擬市場：虛擬貨幣、NFT 等等……，新奇之下反而搞不清楚真假，也顯示出原本傳統賺錢的金融工具變為老派及不受青睞，取而代之是非常新奇的數位投資，但帶來的是更多的詐騙謊言及包裝。

但不只是金融市場，衝擊最大的就是你我，物價上漲，薪水不漲，在 2022 年更為嚴重，行政院主計總處公布：2022 年 1 至 4 月全體受僱員工平均總薪資為 44255 元，剔除物價因素後，實質經常性薪資反倒年減 0.23%，呈現倒退嚕。物價漲翻天，連在夜市中的庶民小吃雞排都要漲到 100 元，難道辛勤工作所賺的錢，被通膨不斷地侵蝕之外沒有其他辦法了嗎？

放心！最壞的時代，也是最好的時代，但該怎麼從最壞的時候異軍突起，建議像從蓋房子一樣，由打地基開始。

在財務上我們永誠資產管理處絕不輕忽任何一個小細節，一切都從細微處開始累積到最後成果，我們不僅是投資專家，更是在你整體資產中的專業顧問，以客製化的服務，讓你的個人財務結構可以靈活彈性的規劃，實現你的財務計劃。

在個人的配置中，我們分別幫你以資產配置、退休規劃、所得替代率規劃、整體財務規劃出發。要加快資產成長，工作加投資並不夠，有許多細節甚至善用制度，不管是稅率、老年計畫、房屋等等，要有完整的財務結構就必須從這些財務細節著手。

很多人有在做投資，但對錢變多的感覺薄弱，為什麼這樣呢？重點就是在配置上，資產配置並非是薪水的幾成存起來、幾成的錢放在投資市場，或是買金融商品來擺著。尤其是領固定薪水的我們，薪資會有天花板，產業趨勢又不斷變化，幾歲退休不一定是我們自己可決定，要有高的所得替代率因應退休生活，第一步先從了解你的財務結構，建構出屬於你的規劃。

所以你會發現投資獲利是其中的重點，並且是需要有專業又具市場經驗的團隊來打造投資組合。這樣才能面對不明確的市場，從金融工具做分析。工欲善其事，必先利其器，市場工具百百種，風險獲利高低皆不同，先了解工具特性才能搭配自身的需求，達到加分的效果，而不是讓你的錢曝曬在風險中。

同時高房價令新世代年輕人望之卻步、妄自菲薄，自然而然會覺得再看看，但事實上買不起房這個議題是被炒作，也充斥著很多投機。我們回歸房地產本質來看，它雖有很好抗通膨的條件，但大家會覺得困難的點在於頭期款加上每月負擔貸款，一筆錢出去會讓手頭資金緊縮，甚至減少原本在市場投資的資金，要讓買房後資金持續活絡，我們整理財務結構後可以給予兩全其美的效果。

市場存在多種風險，懂得賺錢也要有風險控管的機制

我們在跟上班族討論時，常聽到的就是未來有太多不確定，要積極規劃或且看且走？呈現兩難，所以很常以不變應萬變。市場風險一定會有，不過最可惜的是很多人逃避或忽視了風險的存在，想要安居樂業，卻暴露在風險中。我們要有風險意識，直面它、處理它，讓風險降到最低。

舉例來說：很多人每年繳的保險，佔自身財務比例太高，讓最需用錢的時期反而被卡住，卻陷在不知該留、該續繳的窘境，就只能放著不理會，卻不知不面對它就成為很大的風險。

所以我們會從你自身的財務開始出發，是因為錢放在會流出去的地方也算是負債，從財務結構當中檢視不斷流出去的錢，堵住財務缺口，是降低風險的第一步。而投資市場的震盪起伏、系統性風險，都是影響自己財務結構、導致驚濤駭浪的原因，高獲利要把高風險的危險因子消除掉，讓你專注工作，穩定獲利，不用擔心自己的資金在市場中被侵蝕。

每個人都想要多賺錢讓自己生活無虞，在 21 世紀的我們有了更多的科技，激發出不同的市場狀態，不妨我們先靜下心，撇除市場的雜訊，不要眼很高、手很低，從現實狀態出發。上述看似很困難，藉由落實完整配置、投資獲利、風險控管，讓我們的財務沒煩惱！

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本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。