彰銀案落幕後 蘇建榮首度鬆口「想退下來了」

財政部長蘇建榮今 (16) 日在廣播節目接受主持人周玉蔻專訪，被問到彰銀案落幕後的生涯規劃，首度透露自己在今 (2022) 年 12 月將借調期滿，「想退下來了」，且已向行政院長蘇貞昌口頭報告此事，蘇揆也尊重他的決定。

蘇建榮今天暢談 8 年來從台北大學借調至公部門服務的心路歷程，他表示，今年總稅收應該會和去年差不多，去年主要來自於證交稅收，因為股市表現比預期好，今年則是因為去年經濟表現好，營利事業所得稅有相當不錯的貢獻，因此，可以多還債，如此不僅減少利息支出，舉債的債務比例下降，未來國家如果面對更大的衝擊，可以有更大財政調節的空間。

蘇建榮表示，今年編列的法定債務還本 960 億元，截至今年 7 月底也已全數還完，不用舉新債還舊債，這是實質的還本，下半年還會再視整體情況，增加還債。

此外，被問到彰銀案落幕後的生涯規劃，蘇建榮首度鬆口「想退下來了」，周玉蔻追問，是否已告知行政院長蘇貞昌，蘇建榮說，已在適當的時機口頭告知，蘇揆也明白他的想法。由於蘇建榮今年 12 月借調期滿，預料將回台北大學重回教職。

蘇建榮是於 2014 年在台北市長柯文哲的邀請下，進入市府擔任財政局長，成功在 3 年內替北市府還債新台幣 520 億；2016 年民進黨執政，蘇建榮入閣擔任財政部政務次長，2018 年 7 月在前財長許虞哲卸任後，蘇建榮獲拔擢升任財長，這 4 年多來主政下，至去年底總預算實質還債約 3700 多億元。