新綠債 愛地球　永續投資典範新收益

全球氣候危機刻不容緩，2050 年淨零碳排目標明確，鋒裕匯理投信看好新興市場人口紅利、高碳排量及龐大的綠色能源轉型資金需求等 3 大利多優勢，進一步挹注新興市場發行綠色債券的動能，在減碳熱潮下，鋒裕匯理投信強勢推出台灣首檔新興市場綠色債券基金 [1]，看好「綠. 領. 新. 貴」的永續投資趨勢，擁抱新興市場債券添綠的收益魅力，讓投資人愛地球也能領好息。
鋒裕匯理投信表示，鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為台灣第一檔新興市場綠色債券基金，目前基金已獲准募集，也是台灣金管會正式核准之 ESG 基金，為「真綠」基金認證。該基金除了預計投資境內外新興市場各類資產的綠色債券之外，也以多種貨幣計價，包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣等多元計價幣別，提供充足的資金運用彈性。該基金風險報酬等級為 RR3[2]，由第一商業銀行擔任基金保管機構，預計將在 9 月 26 日至 9 月 30 日期間盛大募集。
鋒裕匯理投信總經理黃日康 (Johnny Wong) 表示，鋒裕匯理投信不僅很自豪地能夠利用集團在「新興市場綠色債券」方面的綜合投資研究與管理專業知識，為台灣投資人制定高質量的投資策略，鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 除了奠定台灣永續投資新典範外，也為投資人提供接觸綠色債券項目的新機會，同時對環境產生實際且可持續發展的重大影響。
鋒裕匯理投信指出，鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 擁有 4 大特色：1. Amundi 鋒裕匯理資產管理為全球首屈一指的綠債專家；2. 領先業界，瞄準 2023 年新興市場綠色債券規模成長趨勢，創下全台首發基金 1；3. 鎖定新興市場債券評價面優勢，搭配「添綠」因子打造投資好時機；4. 貴賓接祿，透過 Amundi 新興市場研究團隊與 ESG 分析團隊的投研專長，結合自上而下及自下而上的投資方法，在新興市場綠債投資領域中尋求具吸引力的收益機會。
鋒裕匯理投信表示，全球綠色債券規模高速增長，其中新興市場與開發中國家經濟體 (EMDEs, Emerging Markets and Developing Economies) 的 2021 年發行量呈現倍增，達到 950 億美元史上新高，遠高於 2020 年的 410 億美元水準。然而，全球綠色債券市場的增長不但超越普遍預測，投資新興市場綠色債券亦可為能源轉型提供更豐沛的資金來源，協助新興市場國家減輕氣候變化風險的不利影響。
鋒裕匯理投信強調，新興市場綠色債券除了有助於減碳及環境友善特質外，新興市場體質也具備投資潛力，根據鋒裕匯理資產管理內部預測，2023 年第 1 季新興市場企業獲利 (EPS) 成長率預估約有 8.5% 水準，表現預期亮眼，在基本面回溫下，企業違約率也可望降低。
同時，身為綠色債券投資專家的 Amundi 鋒裕匯理資產管理更是新興市場綠色債券領域的先驅，2018 年攜手國際金融公司 (International Finance Corporation, IFC) 共同發行全球第一檔規模最大的綠色債券基金，聚焦於新興市場氣候建設，當時成立規模高達 20 億美元 [1]，成為全球最大規模的綠色債券基金產品，寫下亮眼里程碑。
Amundi 鋒裕匯理資產管理作為責任投資的先驅，全球管理超過 8,340 億歐元之責任投資資產規模，超過 10,000 家發行人根據 ESG 標準進行評級。Amundi 鋒裕匯理資產管理旗下 ESG 分析流程與該基金投資方法完全整合，並透過新興市場綠色債券為投資人提供具吸引力的收益，同時支持新興市場國家的能源轉型。
[1] 資料來源：投信投顧公會，資料日期：2022/7/4。
[2] 本基金主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為 RR3，依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。
[3] 資料來源：鋒裕匯理資產管理，資料日期：2018/3
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 或本公司網站 (https://www.amundi.com.tw) 查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用，最近 12 個月內配息組成相關資料，投資人可參考本公司網站 (https://www.amundi.com.tw)。鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 主要投資新興市場債券動態調整，考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為 RR3，依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。本基金有一定比重得投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。新興市場因其波動性與風險程度可能較高，且政治與經濟情勢穩定度可能較低，使資產價值受不同程度之影響。依金融監督管理委員會規定，本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券得不受證券投資信託基金管理辦法第十條第一項第一款不得投資於私募之有價證券之限制，其投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。該債券屬私募性質，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響本基金之淨資產價值，此外，因較可能發生流動性不足，或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。本基金以新興市場綠色債券為投資重點，故為以 ESG 主題之基金，相關風險包括：ESG(或永續發展) 主題基金之投資風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等。本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險；如以外幣計價之貨幣申購或買回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣價差。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場變動之影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更，進而影響人民幣資金市場之供需，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的結匯成本。本基金之新臺幣計價受益權單位對美元不避險，人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位對美元原則採高避險比例策略，不同貨幣計價受益權單位之投資人應留意避險策略之不同，面對之匯率風險亦將不同。本基金得從事利率交換，其風險包括交易契約因市場利率之上揚或下跌所產生評價損益變動之風險，由於債券價格與利率成反向關係，當利率變動向上而使債券價格下跌時，基金資產便可能有損失之風險，進而影響淨值；利率上升亦可能影響利率交換合約的價格，進而影響基金淨值。交易對手無法對其應交付之現金流量履行交割義務之信用風險。本基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易（即信用違約交換（CDS）及信用違約交換指數（CDS Index，如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等），雖然可利用承作信用相關商品以達避險，惟從事此等交易可能存在交易對手之信用風險、流動性風險及市場風險，且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險。本基金 N2 類型各幣別計價受益權單位及 ND 類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱公開說明書。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】