新綠債 愛地球　永續投資典範新收益

全球氣候危機刻不容緩，2050 年淨零碳排目標明確，鋒裕匯理投信看好新興市場人口紅利、高碳排量及龐大的綠色能源轉型資金需求等 3 大利多優勢，進一步挹注新興市場發行綠色債券的動能，在減碳熱潮下，鋒裕匯理投信強勢推出台灣首檔新興市場綠色債券基金 [1]，看好「綠. 領. 新. 貴」的永續投資趨勢，擁抱新興市場債券添綠的收益魅力，讓投資人愛地球也能領好息。

鋒裕匯理投信表示，鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為台灣第一檔新興市場綠色債券基金，目前基金已獲准募集，也是台灣金管會正式核准之 ESG 基金，為「真綠」基金認證。該基金除了預計投資境內外新興市場各類資產的綠色債券之外，也以多種貨幣計價，包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣等多元計價幣別，提供充足的資金運用彈性。該基金風險報酬等級為 RR3[2]，由第一商業銀行擔任基金保管機構，預計將在 9 月 26 日至 9 月 30 日期間盛大募集。

鋒裕匯理投信總經理黃日康 (Johnny Wong) 表示，鋒裕匯理投信不僅很自豪地能夠利用集團在「新興市場綠色債券」方面的綜合投資研究與管理專業知識，為台灣投資人制定高質量的投資策略，鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 除了奠定台灣永續投資新典範外，也為投資人提供接觸綠色債券項目的新機會，同時對環境產生實際且可持續發展的重大影響。

鋒裕匯理投信指出，鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 擁有 4 大特色：1. Amundi 鋒裕匯理資產管理為全球首屈一指的綠債專家；2. 領先業界，瞄準 2023 年新興市場綠色債券規模成長趨勢，創下全台首發基金 1；3. 鎖定新興市場債券評價面優勢，搭配「添綠」因子打造投資好時機；4. 貴賓接祿，透過 Amundi 新興市場研究團隊與 ESG 分析團隊的投研專長，結合自上而下及自下而上的投資方法，在新興市場綠債投資領域中尋求具吸引力的收益機會。

鋒裕匯理投信表示，全球綠色債券規模高速增長，其中新興市場與開發中國家經濟體 (EMDEs, Emerging Markets and Developing Economies) 的 2021 年發行量呈現倍增，達到 950 億美元史上新高，遠高於 2020 年的 410 億美元水準。然而，全球綠色債券市場的增長不但超越普遍預測，投資新興市場綠色債券亦可為能源轉型提供更豐沛的資金來源，協助新興市場國家減輕氣候變化風險的不利影響。

鋒裕匯理投信強調，新興市場綠色債券除了有助於減碳及環境友善特質外，新興市場體質也具備投資潛力，根據鋒裕匯理資產管理內部預測，2023 年第 1 季新興市場企業獲利 (EPS) 成長率預估約有 8.5% 水準，表現預期亮眼，在基本面回溫下，企業違約率也可望降低。

同時，身為綠色債券投資專家的 Amundi 鋒裕匯理資產管理更是新興市場綠色債券領域的先驅，2018 年攜手國際金融公司 (International Finance Corporation, IFC) 共同發行全球第一檔規模最大的綠色債券基金，聚焦於新興市場氣候建設，當時成立規模高達 20 億美元 [1]，成為全球最大規模的綠色債券基金產品，寫下亮眼里程碑。

資料來源：鋒裕匯理資產管理，資料日期：2022/4

Amundi 鋒裕匯理資產管理作為責任投資的先驅，全球管理超過 8,340 億歐元之責任投資資產規模，超過 10,000 家發行人根據 ESG 標準進行評級。Amundi 鋒裕匯理資產管理旗下 ESG 分析流程與該基金投資方法完全整合，並透過新興市場綠色債券為投資人提供具吸引力的收益，同時支持新興市場國家的能源轉型。

資料來源: 鋒裕匯理投信，資料日期：2022/7/4。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。ESG 基金相關資料可上《基金資訊觀測站》ESG 基金專區查詢。主要投資新興市場債券動態調整，考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為 RR3，依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。

[1] 資料來源：投信投顧公會，資料日期：2022/7/4。

[2] 本基金主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為 RR3，依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。

[3] 資料來源：鋒裕匯理資產管理，資料日期：2018/3