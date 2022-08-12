三竹Q2純益季增近4成 每股賺1.92元創新高

三竹資訊 (8284-TW) 今 (12) 日公告第二季財報，受惠客戶簡訊發送量穩定成長，單季稅後純益達 8873.9 萬元，季增 39.4%，年增 1.3 倍，每股純益 1.92 元，創新高，上半年每股賺 3.29 元。

三竹第二季營收 6.04 億元，季增 3.24%，年增 12.7%，毛利率 25.58%，季增 0.79 個百分點，年增 2.87 個百分點，營益率 12.71%，季增 0.89 個百分點，年增 2.49 個百分點；稅後純益 8873.9 萬元，季增 39.4%，年增 1.3 倍，每股純益 1.92 元。

三竹上半年累計營收 11.9 億元，年增 16.5%，毛利率 25.19%，年增 2.69 個百分點，營益率 12.27%，年增 3.15 個百分點；稅後純益 1.52 億元，年增 1.08 倍，每股純益 3.29 元。

三竹行動金融看盤下單平台在國內市占率高達 9 成以上，並持續提供客戶更多金融科技加值服務，帶動營收穩定成長；且簡訊發送量也是全台市占第一，隨著疫情帶動電商交易快速成長，推升簡訊發送需求持續增加。

三竹近來也積極推廣 APP 事業，專案承接上避開價格過度競爭領域，提高利潤及降低客製化維護成本。雲端事業群推出自有品牌企業通訊 EIM 產品，提供企業客戶嶄新的 UX/UI 設計，與市面上其他即時通訊平台服務商區隔，未來收費機制將改為訂閱制，帶動營收穩定成長。

法人看好，隨著營運持續擴張，三竹今年營收、獲利可望同步再創新高。

