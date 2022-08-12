瑞軒近一個月再出售VIZIO約82.12萬股 持股比降至6.38%

電視品牌暨代工廠瑞軒 (2489-TW) 今年以來持續調節 VIZIO HOLDING (VZIO-US) 持股，今 (12) 日再公告，自 7 月 19 日至今，近一個月再出售 82.12 萬股，持股 VIZIO 比重降至 6.38%。

瑞軒這次出售 VIZIO HOLDING 持股，是以每股平均 9.8 美元，總交易金額 804.9 萬美元 (約新台幣 2.41 億元)，處分損失約 2 億元，但另依照原始取得成本計算處分利益則約 2.39 億元。

瑞軒表示，出售持股是依公司投資策略規劃進行，在這次出售後，公司持有 VIZIO HOLDING 將降至 1228.5 萬股、持股比例 6.38%，若以每股 12.33 美元計算，持股金額約 1.51 億美元。

瑞軒日前也公布第二季財報，雖然本業維持獲利，但受業外拖累，連四季虧損，第二季營收達 44.94 億元，季增 2.05%、年減 7.67%，毛利率 9.68%，季減 2.46 個百分點、年增 1.47 個百分點，營益率 0.36%，季減 0.47 個百分點、年增 0.04 個百分點，稅後虧損 3.79 億元，較上季虧損收斂，每股虧損 0.5 元。

累計瑞軒上半年營收達 88.97 億元，年減 5.1%，毛利率 10.9%，年增 3.43 個百分點，營益率 0.59%，由去年負轉正，但受業外虧損拖累，稅後虧損 33.67 億元，由去年同期轉虧，每股虧損 4.43 元。