耕興去年首賺逾1股本 EPS 11.01元創新高

耕興 (6146-TW) 今 (2) 日召開董事會通過去年財報，受惠 5G、WiFi 6 兩大技術滲透率提升，加上檢測產品增加，去年稅後純益達 10.68 億元，年增 43.94%，每股稅後純益 11.01 元，首度賺逾一股本。

耕興董事會今日也決議通過股利分派，每股擬配發 9 元現金股利，配發率達 82%，以今日收盤價 203 元計算，殖利率約 4.43%，預計將一共發出 8.73 億元的現金。

耕興去年第四季營收 11.08 億元，季減 4.82%，年增 18.12%，毛利率 50.09%，季減 2.2 個百分點，年增 6.26 個百分點，營益率 33.66%，季減 0.64 個百分點，年增 4.4 個百分點，稅後純益 2.69 億元，季減 11.81%，年增 43.09%，每股稅後純益 2.77 元。

耕興去年全年營收 43.21 億元，年增 22.94%，毛利率 50.03%，年增 5.23 個百分點，營益率 33.23%，年增 4.34 個百分點，稅後純益 10.68 億元，年增 43.94%，每股稅後純益 11.01 元。

耕興 1 月營收創下歷史新高，達 4.2 億元，月增 1.9%，年增 25.77%；耕興指出，為因應 5G FTA 功能性測試最新法規要求，董事會決議通過設備採購案，金額約 3 億元，預計今年上半年完成，屆時可望帶動整體營收進一步提升。

另外，耕興長期與上游晶片廠合作，今年繼續成為高通 (QCOM-US)「Qualcomm Authorized Lab」新年度的 5G 檢測合作夥伴，可提供 5G 手機、5G CPE、5G 行動筆電、5G 模組等產品全方位檢測。