〈台股盤後〉電子、鋼鐵股走強 大盤收漲91點周線連6紅

台股今 (12) 日在 IC 設計、鋼鐵族群走強力撑下，大盤以 15288.97 點作收，較昨日上漲 91.12 點或 0.6%，成交值爲 2053.51 億元，周線上漲 252.93 點或 1.68%，已連 6 周收紅 K。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股格局偏多，但對大盤而言，預估將以量能緩步增加，求穩步盤堅。

證券分析師黃漢成指出，今天大盤上漲的多爲低檔反彈向上個股，但在量能相對不足下，預估將面臨季線反壓震盪整理。

台股今天以電子、鋼鐵等族群較強勢，其中以股本小的 IC 設計族群走勢受矚，權值股表現上，台積電 (2330-TW) 收盤上漲 3 元或 0.58%，收盤價報 517 元；鴻海 (2317-TW) 收盤下跌 0.5 元或 0.44%，收盤價報 112.5 元，聯發科 (2454-TW) 收盤上漲 14 元或 2.09%，收盤價報 684 元，並收盤中最高，今天電子股盤中占大盤成交比重也高達 65%。

至於貨櫃航運三雄今天都呈現成交量能萎縮，長榮 (2603-TW) 收盤 104 元，較昨日上漲 1 元，陽明 (2609-TW) 收盤上漲 0.1 元，收盤價報 91.1 元，萬海 (2615-TW) 收盤上漲 1.5 元，收盤價報 104.5 元。