詩肯Q2獲利創8年同期高點 EPS 0.97元

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (9) 日公布第二季財報，單季稅後純益 4843 萬元，季減 39.21%，年增 39.76%，並創 2015 年來同期獲利新高，每股純益 0.97 元；累計上半年稅後純益 1.28 億元，年減 2.54%，每股純益 2.55 元。

詩肯指出，由於國際原物料價格大漲，成本、費用壓力大增，上半年獲利略見衰退，不過，第二季獲利已明顯回穩，有信心下半年再繳出亮麗成績單。

詩肯第二季合併營收 5.87 億元，季減 11.2%，年增 20.12%，營業毛利 3.25 億元，季減 13.7%，年增 18.05%，毛利率 55.42%，季減 1.61 個分點，年減 0.97 個百分點，營業利益 5276 萬元，季減 47.51%，年增 45.36%，營益率 8.99%，季減 6.23 個百分點，年增 1.56 個百分點，稅後純益 4843 萬元，季減 39.21%，年增 39.76%，每股純益 0.97 元。

詩肯上半年合併營收達 12.47 億元，年增 10.01%，營業毛利 7.02 億元，年增 6.98%，毛利率 56.27%，年減 1.59 個百分點，營業利益 1.53 億元，年減 0.69%，營益率 12.29%，年減 1.32 個百分點，稅後純益 1.28 億元，年減 2.54%，每股純益 2.55 元。

由於詩肯銷售主力為自住客，第二季以來營收表現並未受本土疫情、通膨、升息和政府打房措施影響，8 月進入傳統民俗月，詩肯表示，目前看來有望淡季不淡，樂觀看待下半年營運。

截至 7 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品 3 品牌全台分別有 78、46、2 店，合計達 126 店。

其中，詩肯第二季於新竹湳雅大潤發展出量販型門市，並進駐北高雄首間百貨商城岡山樂購站前廣場後，商場複合店的表現較預期好，因此，今年仍將持續異業合作的展店腳步。