外資再砍華新1.6萬張 土洋聯手加碼金融股

台股今 (9) 日小漲 29 點，萬五失而復得，三大法人賣超 12.14 億元，外資買超金融、航運、面板等族群，並調節華新 1.6 萬張，內資也加碼金融股，投信、自行商合買永豐金 10315 張，兆豐金 6424 張。

三大法人總計賣超 12.14 億元，其中外資賣超 39.16 億元，為連二賣；投信力挺台股，加碼買超 12.15 億元，為連續 33 日買超，再創史上第二長連買紀錄；自營商買超 14.81 億元。

期貨方面，外資加碼 3190 口多單，未平倉淨多單增加至 9859 口，投信則加碼 93 口空單，未平倉淨空單口數達 4919 口，自營商則由多轉空，加碼 1002 口空單，未平倉淨空單 169 口。

外資買超聚集金融股、航運、面板族群，買超新光金 1.29 萬張，彰銀與台企銀都超過 7 千張，並買超面板雙虎友達 1.23 萬張、群創 8268 張，航運則買超長榮 7568 張，陽明 6423 張，其他還包含統一實、波若威，而網通廠啟碁、中磊也有 4500 張以上。

外資今持續調節華新，賣超 1.6 萬張，賣超華邦電、京元電逾 8 千張，聯電 7577 張，台積電 6922 張，其他包含兆豐金、永豐金、長榮航與旺宏等；ETF 方面，外資賣超元大台灣 50 反 1 7534 張，賣超國泰永續高股息 5493 張。

內資操作方面，投信、自營商買超永豐金 10315 張，買超兆豐金共 6424 張，投信其他買超標的包含仁寶、光寶科、智邦等，自營商買超標的則還有面板雙虎、合庫金、華南金等。

投信賣超旺宏 2156 張，京元電 1492 張，其他包含泰鼎、中碳針、鴻海、智原、亞信等，自營商則賣超長榮 2600 張，長榮航 1255 張，合勤控 1184 張，其他則為安集、華航、波若威等。