望隼下半年有望恢復成長 全年目標維持優於去年

隱形眼鏡廠望隼 (4771-TW) 總經理石安今 (16) 日表示，今年上半年在中國持續消化庫存，又有疫情封城干擾，影響終端市場銷售，不過本月底後中國若能陸續解封，雙 11 效益仍可期，下半年有望恢復成長，全年營運維持雙位數成長目標。

中國市場方面，去年中國雙 11 隱形眼鏡品類市場總零售額約為人民幣 12.2 億元，相較過去高雙位數成長，去年成長動能略為趨緩，僅 15%；今年中國疫情因 Omicron 再度升高，3 月起陸續施行小區、城市封控，初估影響終端銷售約 3 成。

石安補充，今年第一季中國還在消化去年雙 11 庫存，第二季則在疫情封城干擾，不過若後續能逐步解封，下半年營運可望逐步恢復，為因應今年雙 11 市場需求，第三季將開出新產能，月產能提升 20%、達 3000 萬片，其中中國 1300 萬、台灣 1700 萬片。

產品來看，石安預期，矽水膠片有望 8 月取得台灣認證、第四季推出、中國將在明年取證、同年底取證、日本則會在 2024 年第一季取證後陸續推向市場、美國同樣預計 2024 年取證。

談到毛利率，石安表示，公司毛利率相較競爭對手低，原因在於近年專注代工製造，未來 2-3 年陸續推出特定光學和矽水膠產品後，加上生產規模提升，屆時有望拉高毛利表現。

望隼 4 月營收 1.06 億元，月減 6.58%、年減 12.14%；前 4 月營收 4.69 億元，年增 6.4%。