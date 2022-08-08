瑞儀出貨回溫 7月營收59.85億元寫近44個月高

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (8) 日公布 7 月營收，隨著供應鏈逐步恢復、客戶新品拉貨下，各產品線出貨均較上月成長，也推升營收衝上 59.85 億元，月增 22.3%、年增 32.4%，為近 44 個月高點，累計前 7 個月營收達 313.85 億元，年減 3.8%。

出貨方面，瑞儀統計 7 月行動裝置出貨 683.5 萬件、月增 13.38%，IT 產品 491.7 萬件，月增 6.5%，其他以車載產品為主的背光產品則出貨 24.8 萬件、月增 45.88%，總計背光板出貨量達 1200 萬件，月增 10.96%。

瑞儀第二季營運受中國封控影響，打亂供應鏈、物流進度，當時瑞儀就預期隨供應鏈恢復後營運可望逐步恢復正軌，全年來看，認為每年平板、筆電需求持穩，雖然近年已逐步淡出手機、電視市場，且部分產品出貨也因客戶調整而減少，但在既有產品、車載等其他背光產品帶動下，全年營運穩健的大方向不變。

雖然瑞儀第二季面臨封控衝擊，但在匯兌利益挹注下，營運表現仍不俗，第二季營收達 110.22 億元，季減 23.34%、年減 21.45%，毛利率 17.95%，季減 0.27 個百分點、年減 0.68 個百分點，營益率 10.22%，季減 2.37 個百分點、年減 3.64 個百分點，稅後純益 16.63 億元，季減 19.89%、年增 59.84%，每股純益 3.57 元。

累計瑞儀上半年營收 253.99 億元，年減 9.6%，毛利率 18.1%，年減 0.05 個百分點，營益率 11.56%，年減 1.53 個百分點，稅後純益 37.39 億元，年增 38.2%，每股純益 8.04 元。

另一方面，達運 (6120-TW) 今日也公告 7 月營收，單月回升至 13.79 億元，月增 18.3%、年減 21.9%，累計今年前 7 個月營收達 99.72 億元、年減 10.9%。