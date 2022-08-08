〈父親節理財〉爸爸分階段投保 金管會提六大注意事項

今天是一年一度的父親節，金管會提醒在外辛苦打拚的爸爸們，為家庭及事業無私奉獻之際，別忘了定期滾動式檢視手中已有的保單，填補不足的保障缺口，依人生各階段保障需求及經濟狀況調整投保內容，並提出六大注意事項，聰明投保才可作為家人的強大後盾。

金管會建議，對於剛進入社會不久的爸爸，因為經濟上可能較不寬裕，可選擇投保定期壽險搭配傷害、重大疾病或醫療保險，以較低的保費獲得適足的保障；工作性質較具危險性或時常出差的爸爸，可加強投保傷害保險或於出差期間搭配投保旅行平安保險，避免因意外事故對家庭經濟生活的衝擊。

已累積相當財富的爸爸，可評估適時提高保險金額，或是投保終身保險與健康保險，給自己及家人更充足完整之保險保障。

另建議爸爸們，當工作較穩定及經濟狀況較寬裕時，可適時投保年金險、醫療險或長期照顧保險，及早啟動退休準備，減輕子女照顧負擔，創造安穩無憂退休生活。

市面上保險商品種類繁多，保障內容多樣化，金管會提醒爸爸們投保前先充分瞭解自身的需求並衡量經濟能力，以避免買到不適合或是無法負擔的保險商品，並注意下列事項：

一、保險期間：每個保險商品的保險期間均不相同，如為定期保險或一年期保險商品，除了需注意商品續保相關約定外，亦須留意保險期間到期前辦理續保的程序，以免保障中斷。

二、主約或附約：部分商品是以附約型態銷售，須搭配主約方可購買，保險期間通常為一年期非終身，因此就附約而言，須注意主約可能提供終身保障，但附約須完成續約程序，保險公司才會繼續提供保險保障，且有最高可續保年齡的限制，超過續保年齡就不再提供保障。

三、保障內容與給付條件：針對不同風險衍生之保險需求，保險公司會設計不同保障範圍的商品，因此投保前，應確實瞭解所投保商品的保障範圍及給付條件，以確保商品符合自身需求，亦可避免衍生日後爭議。

四、停效：停效期間所發生的保險事故保險公司是不需承擔任何賠償責任的。為確保保單有效，避免忘記繳費導致保單停效，消費者可將保單繳費調整為授權金融機構轉帳的方式，如遇保單約定金融機構扣款不成功，保險公司會在停效前寄發扣款不成功的催告通知信函，但提醒消費者，當住所有改變時要記得通知保險公司變更住址，不然相關通知可能無法收到而導致停效影響自身權益。

五、等待期間：通常依保障項目不同，部分健康保險商品訂有 30 日至 90 日不等的等待期間，被保險人於這段時間所發生的保險事故，保險公司不負給付責任。

六、除外責任：除外責任是指保險公司不負給付責任的項目，為維護自身權益及避免產生理賠爭議，宜充分瞭解。