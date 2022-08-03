〈父親節理財〉財務配置雙軌化 這樣保減輕「父擔」

晚婚、晚育的現象，導致爸爸們的責任高峰期愈來愈晚，甚至可能影響原本預定的退休年齡，波及退休準備。永達保險經紀人提醒，對於財務的使用與配置，一般人都容易陷入「單軌化」思維，其實，風險保障與退休規劃是能夠「雙軌」並行的，只要選對保險商品、聰明配置，並且靈活運用保險商品的機制，也能將一筆資金效益最大化，減輕爸爸們的「父」擔！

根據內政部統計資料，2021 年男性平均生育年齡已來到 34.6 歲，男性生育年齡愈來愈高，照顧孩子長大成人的責任期隨之往後延，進而導致退休準備時間的延後。過去的年代，爸爸們可能 4、50 歲就可以開始啟動退休準備，但現在的爸爸們，或許得要 5、60 歲才能開始準備個人退休，然而，5、60 歲啟動退休規劃是否還來得及備受關注。

日常開銷、房貸、車貸、子女教育金，多項負擔加身，導致爸爸們常會忽略自身的退休規劃，或者將退休規劃一再押後。永達保險經紀人提醒，對肩負家庭責任的爸爸而言，退休是重要但不緊急的事，然而，如果當下沒有持續關注退休準備，將來退休就會從不急變成緊急的事，早點開始準備，會讓自己更輕鬆！

許多爸爸會因為預算分配，想要先完成眼前的財務目標，而進入「單軌式」的財務思維與模式，例如：全力還完房貸、全力準備子女教育金，等到前面的目標都一一完成之後，最後才想到自己的退休準備，然而這個時候可能距離退休已經不遠了，所以準備起來就會特別辛苦。

此外，投資風氣大盛，「單軌式」思維也讓爸爸們藉由高報酬、高獲利的投資增加收入，以期提早達成各項目標，於是早上上班、晚上研究投資，然而投資畢竟有風險，小心還沒達到目標，資產就先有折損。

永達保經建議，透過「預算分配」雙軌並行，循序漸進達成各項目標，讓一筆錢同時具備多種用途，可以藉由高保障的複利增額終身壽險，兼顧退休規劃、失能保障與家庭傳承，一次完成多項目標，提升時間效益。高保障的儲蓄壽險能夠在風險來臨時轉嫁風險，不僅保護賺錢的人，更保護賺來的錢，也無須擔心通膨變化、利率調降。

永達保經並叮嚀，不妨將每年父親節訂為保單健診日，先檢視個人的基本保障，再檢視家庭需求，從短期的個人保障，到長期的人生需求，可以與保險專家或顧問討論，擬定最適合自己的規劃方式。