華新上半年EPS 2.71元創高 Q3面臨兩挑戰

華新 (1605-TW) 今 (5) 日舉行法說並公布財報，受惠不鏽鋼銷量提升、資源事業反映成本漲價，第二季、上半年獲利雙創新高，上半年每股賺 2.71 元，不過本季面臨客戶調整庫存、不鏽鋼售價與成本價格出現落差等兩大挑戰，營運恐略為下滑、第四季再恢復正常水準。

展望後市，華新指出，不鏽鋼與鎳生鐵事業，上半年鎳等原料價格波動大，目前看來鎳價已落底，不過售價與成本反映時間會有差異，將導致第三季營運會比第二季略為下滑，預計 9 月底、10 月初會再恢復正常。此外，隨著運輸逐步恢復，客戶開始調整庫存，整體需求、拉貨力道放緩。

電線電纜事業方面，華新表示，受惠台商回流建廠、電網計畫、政府鼓勵投資等，年底前產線處於滿載，預期獲利將與第二季相當；商貿事業則維持穩定現金流。

華新第三季營運雖然面臨兩項挑戰，但因出售美國太陽能子公司 Borrego Solar Systems 旗下案場開發部門給美國能源投資公司 ECP，交易總金額約 5.67 億美元，預計本季認列稅後純益 2.3 億美元，貢獻每股純益超過 1 元。

華新決議取得印尼 PT. Westrong Metal Industry (緯創公司)29.5% 股權，交易金額 1.6 億美元 (約新台幣 43.7 億元)；緯創公司正興建 4 條冰鎳 / RKEF 產線及 1 座每小時發電量 38 萬 KWH 的自有電廠，將於 2024 年第一季量產，每年可生產純鎳金屬 5.5 萬噸，供應 EV 電動車與儲能設備等製造廠商所需，未來華新整體鎳產量，預計會增加至 8.4 萬噸純鎳金屬。

華新第二季營收 504.83 億元，季增 18.62%、年增 28.97%；毛利率 10.43%，季減 2.48 個百分點、年增 1.08 個百分點；營益率 6.24%，季減 2.43 個百分點、年增 0.78 個百分點；稅後純益 54.55 億元，季增 42.26%、年增 52.01%，每股純益 1.59 元。

上半年方面，營收 930.41 億元，年增 36.86%；毛利率 11.56%，年增 2.63 個百分點；營益率 7.35%，年增 2.74 個百分點；稅後純益 92.9 億元，年增 69.79%，每股純益 2.71 元。