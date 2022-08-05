自行車廠明係Q2獲利創高 上半年EPS 2.77勝去年全年

自行車整車廠明係 (6804-TW) 第二季旺季效應顯現，單季稅後純益 4472 萬元，創新高，每股純益達 1.49 元，累計上半年稅後純益 7973 萬元，勝過 2021 年全年，每股純益 2.77 元。明係在電動輔助自行車出貨訂單能見度至 2023 年。

明係第二季營收 7.28 億元，毛利率 11.81%，季增 0.49 個百分點，年增 2.46 個百分點，單季稅後純益 4472 萬元，創新高，季增 27.75%，年增 2.72 倍，每股純益達 1.49 元

明係上半年營收 14.02 億元，毛利率爲 11.58%，年增 3.62 個百分點，稅後純益 7973 萬元，年增 3.88 倍，並且勝過 2021 年全年獲利，每股純益達 2.77 元。

明係主管指出，第二季大幅成長，原因在於，疫情及淨零碳排議題發酵，明係中高階產品主攻歐美高階市場，今年上半年中高階車款及 E-bike 出貨量 3.8 萬，整體出貨量達 2021 年出貨量的 75%；第二季在出貨產品組合較佳，零組件供應較穩定，提升營收成長力道。

明係在電動輔助自行車出貨訂單能見度至 2023 年，明係主管指出，目前市場高階自行車及 E-bike 需求仍大於供給，持續看好今年歐、美 E-bike 需求強勁。將持續優化產品組合，並看好生產效率提升及新台幣、日幣貶值，預期帶動營業毛利上揚。

明係是台灣少見專注在中高階自行車及電動輔助自行車車款 ODM 成車廠，去年營收中，自行車成車 93.4%、其他如車架組、前叉、零組件占 6.6%，為歐美眾多知名中高階自行車品牌長期指定合作伙伴，預計今年還有新歐美客戶將加入。