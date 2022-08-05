環球購物衝刺暑期營運 推三大限定活動吸引親子客群

疫情趨緩加上暑期親子出遊旺季報到，內需消費需求湧現，Global Mall 環球購物中心最新指出，近期來客和買氣熱絡，7 月來客量月增達 30%，業績、客單價也成長超過 20%，延續此股熱潮，8 月強打「樂活永續 FUN 暑假」三大限定活動，包括「未來永續小學堂」、「微夏令營」體驗，並加碼「環球獎學金」3000 元，全力搶親子客群。

Global Mall「樂活永續 FUN 暑假」活動開跑。(圖：環球購物提供)

環球購物全新規劃的「樂活永續 FUN 暑假」活動，以好康回饋、出遊商品優惠和限定美食吸客。

Global Mall 全台 8 店打造「永續鯨魚展」。(圖：環球購物提供)

其中，環球購物擴大辦理「未來永續小學堂」，以環保藝術季為主題，舉辦好玩又具意義的永續鯨魚展、紙迷宮及聽故事、體驗手作活動等。

環球購物說明，「未來永續小學堂」是親子專屬永續課程，將綠色永續融入生活中，今年已舉辦近 20 場「解救鯨魚守護者」情境式教學搭配闖關互動遊戲，並增加「袋著走循環共享站」鼓勵二手紙袋分享及彩繪活動，吸引超過 600 名親子參與，暑假再推兩大展「永續鯨魚展」、「恐龍世紀紙迷宮」。

而大受歡迎的紙迷宮樂園 8 月巡迴至 Global Mall 桃園 A8、新左營車站和屏東市，與擅長使用可回收瓦楞紙創造的我的秘密基地，合作打造「恐龍世紀紙迷宮」，將小朋友最愛的探險遊戲結合環保。

另一方面，受歡迎的「微夏令營」，在 7 月吸引超過萬名親子參與後，8 月再擴增場次，全台 8 大店點共計將舉辦超過 400 場各式體驗活動，包括戶外盡情享玩顏料塗鴉派對、水球水槍大戰、SWITCH 大賽、泡泡雪花趴，以及各式小小職人體驗，如小小鐵人、籃球神射手、小小兵、小小農夫、鬆餅師等，還有雲朵小夜燈、飲料提袋、明信片插畫、恐龍蛋糕等多種手作課。

環球購物也特別加碼推「環球獎學金」活動，參加館內活動滿 5 次即有機會抽中 3000 元電子商品禮券。

因應暑假消費潮，環球購物強打出遊服飾、美食優惠 6 折起，並囊括全台多家美食、甜點快閃。

Global Mall 車站店點改裝便當區，擴增便當款式達百款。(圖：環球購物提供)

而對於車站店點，環球購物指出，板橋車站、南港車站和新左營車站便當區近期改裝，推出全新便當車，更擴增便當款式達近百款，涵蓋台式便當、日美韓泰式各種異國美味，並因應健康風氣日盛，推素食便當、輕食壽司或低 GI 餐盒，同時還祭出便當集點或滿額可兌換指定飲品。