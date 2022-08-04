全漢上半年EPS 1.52元 飛宏虧損較去年改善

電源供應器廠今 (4) 日公布財報，全漢 (3015-TW) 上半年稅後純益 2.85 億元，年增 1.6%，每股純益 1.52 元；飛宏 (2457-TW) 上半年虧損較去年改善，稅後虧損 1042.1 萬元，每股虧損 0.03 元。

全漢第二季營收 37.6 億元，季增 1.3%、年減 10.7%，毛利率 14.6%，季減 0.4 個百分點、年增 0.85 個百分點，營益率 2.9%，季減 0.73 個百分點、年減 1.24 個百分點，稅後純益 1.52 億元，季增 14.7%、年增 1.7%，每股純益 0.81 元。

全漢上半年營收 74.8 億元，年減 8.2%，毛利率 14.8%，年增 0.97 個百分點，營益率 3.26%，年減 1.04 個百分點，稅後純益 2.85 億元，年增 1.6%，每股純益 1.52 元。

展望今年，公司認為，電競市場今年初起需求減弱狀況明顯、消費力道急轉直下，對營收造成影響，不過網通今年成長動能強勁，可望補上電競對營運的影響。

飛宏第二季營收 33.9 億元，季增 14.2%、年增 20.13%，毛利率 14%，季增 2.6 個百分點、年增 2.7 個百分點，營益率 -0.36%，虧損較前一季、去年同期改善，稅後純益 6998.9 萬元，季減 187%、年減 162.8%，每股純益 0.19 元。

飛宏上半年營收 63.6 億元，年增 18.5%，毛利率 12.8%，年增 2.3 個百分點，營益率 -2.4%，虧損較去年同期改善，稅後虧損 1042.1 萬元，虧損較去年同期改善，每股虧損 0.03 元。