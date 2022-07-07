中壽、華南銀行合作 首家獲准開辦遠距投保2.0 

疫情改變生活型態，加速數位金融腳步，民眾對遠距服務的需求持續上升。響應金管會數位發展政策，中國人壽與華南銀行合作試辦遠距投保 2.0 方案，自四月初起，僅一個月時間即達成試辦要求的目標件數，獲主管機關核准正式開辦，是首家與銀行合作開辦遠距投保業務的壽險業者。

中壽「Smile to Sign 遠距刷臉投保」，是業界首創結合遠距投保與生物辨識的金融服務，具有不易偽造更安全的優勢，保戶進行人臉識別並經人工審核，正確率為 100%，直接登入官方系統網頁即可投保，且智慧型手機或平板皆不限廠牌、系統都適用，民眾能夠便利投保。

中壽表示，此次獲得主管機關核准與華南銀行合作辦理遠距投保業務，讓更多客戶不論在假期中、工作繁忙，或因疫情考量無法親自到銀行辦理，都能透過金融科技，直接遠距刷臉投保。

中壽的刷臉投保已經達到數萬件，透過大數據優化，中壽遠距投保 2.0 在技術及流程上再升級，結合 AI 人工智慧學習讓人臉辨識更進化，讓刷臉精準度再提升，結合人臉辦識、身分證驗證等技術，正確率 100%，不論是髮型外表變化或是有戴眼鏡等配件飾品，都能從客戶的生物特徵精準辨識，縮短了操作流程及時間；此外，若客戶投保時操作中斷，系統將自動記憶歷程，讓投保流程更便捷。