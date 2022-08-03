〈譜瑞法說〉客戶調整庫存衝擊 Q3營收估季減23-31%

譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (27) 日召開法說會，受封城及通膨等因素影響，客戶面臨庫存修正，譜瑞估第三季營收將下滑約 23-31%，但在產品組合調整等因素帶動下，毛利率仍將維持近幾季水準。

譜瑞預估，第三季營收為 1.5-1.66 億美元，相當於季減約 23-31%，毛利率估 44.5-48.5%，與上季預測區間相同，營業費用同樣為 3500-3800 萬美元。

毛利率方面，譜瑞表示，隨著產品組合調整，轉往車用等高毛利率領域，面板應用也透過解決方案形式墊高毛利，即便近來面臨客戶降價、晶圓代工成本維持高檔壓力，仍預期毛利率將維持近幾季水準。

譜瑞指出，第三季受到中國封城、通膨等因素影響筆電與 Macbook 市場需求，其中 Windows 作業系統筆電客戶的面板供應鏈庫存調整最劇烈，客戶訂單修正情況較明顯；而高速傳輸介面客戶同樣面臨需求修正，但情況比面板供應鏈溫和許多。

對於是否面臨客戶要求降價壓力，譜瑞表示，在客戶要求降價的同時，也會與晶圓代工廠反映協商，盼能尋求各方都能接受的方案。

不過，譜瑞也說，新品或新技術沒有庫存調整問題，下半年及明年 Retimer 產品出貨量都會蠻多，今年表現不錯，也持續導入資料中心、伺服器等客戶。

譜瑞 - KY 積極布局車用電子市場，目前已在 PCIe、Display Port、HDMI、eDP T-CON 及 USB 等相關高速傳輸市場推出應用產品。譜瑞表示，車用布局可望逐步開花結果，明年也會大量出貨，看好車用產品貢獻規模將持續擴大。

另外，譜瑞也認為，即便已支付預付款向聯電確保 P6 新廠產能，但因 T-CON、USB 4 及 USB 5 Retimer 等產品，都採 22/28 奈米製程，長期來看，22/28 奈米製程還是會面臨供不應求情況。

