股市階段停看聽 靜待市場明確訊號

昨日美國聯邦眾議院議長裴洛西晚間抵台飛機落地第一時間, 台指期夜盤及美股同步拉升, 台指期井噴近 160 點, 但隨後又隨美股指數由高走低而拉回。

大盤昨日下跌 234.46 點, 外資賣超 196.75 億元, 台指期增加多單部位, 八大官股銀行買超 71.09 億元；今日早盤在平盤上下震盪, 收盤指數上漲 29.79 點 (0.20) 收在 14777.02 點, 成交量僅 1748.09 億元, 為價漲量縮帶下影小紅鎚線 (當日高低波動僅 104 點), 多方尾盤拉台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 權值股, 力守指數收在月線之上。

三大法人當日資金動向，外資再賣超 61.15 億元，投信持續買超 16.6 億元，自營商賣超 17.92 億元，三大法人合計賣超 62.49 億元。

今日電子成交比重仍在 6 成以上水準, 台積電及鴻海撐在盤上, 主要領漲族群在上游 IP 及 IP 服務, 相關個股 世芯 KY(3661-TW)、M31(6643-TW)、力旺 (3529-TW)… 雖整日遊走盤上卻不夠強勢；另外還有元宇宙 相關個股 威盛(2388-TW)、宏達電(2498-TW)、位速(3508-TW)、霹靂(8450-TW)… 普遍也是盤中強之後轉弱；再來就是光學股 從大立光(3008-TW)、先進光(3362-TW)、揚明光(3504-TW) 及聯一光(3441-TW)…. 整體算是較強的族群。另外, 金融、鋼鐵及航運都收在盤下。

台股短線反彈是否能延續？地緣政治風險能有效轉化為台股利多？國安糖漿能讓市場信心買盤回歸嗎？

大盤後續強弱除了參考外資動向及新台幣匯率外, 也可以從外盤主要交易品種走勢來觀察, 除了昨日已經提到的費半指數中期下降趨勢線壓力外, 短線美元指數也出現空翻多的轉折訊號, 另外在全球主要 GDP 貢獻國家本周陸續公佈 PMI 數據前, 投資人也可以先從 CRB 指數走勢, 看出原物料價格其實早已經因為擔憂美國景氣下修而跌破季線。

現階段, 外資賣壓未減, 市場買氣未回復前, 短線股市又到了停看聽的時候, 靜待市場近一步的明確訊號再說。

揚明光 (3504-TW) 烱大叔學員核心持股 來回操作多趟至今還持續看好，為何如此看好一檔目前還沒有什麼獲利的一檔公司，其中看好後續的暴發式題材外，還有什麼秘密? 想知道可加入炯大叔 LINE@ 我會分享大家所不知道的祕密

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