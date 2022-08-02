震盪行情，地緣政治干擾下的選股策略

台股盤勢：

昨日美股四大指數小漲小跌，由於美國眾議院議長裴洛西傳今晚抵台，引發地綠政治緊張的情況下，台股盤中一度跌幅 300 多點，台積電 (2330-TW) 今日跌幅 2.38%，跌破 500 元關卡，八大類股全盤皆墨，尾盤跌勢收斂，終場大盤下跌 234.46 點，收在 14,747.23 點。

觀盤重點：

今日台幣匯率貶破 3 字頭，大盤也應聲齊跌，呈現股匯雙殺，從資金流向觀察，電子成交比重減少至 57.79%，航運成交比重亦增至 9.71%，今日幾乎所有類股全盤皆墨，航運、半導體、生技醫療跌幅 2.76%~2.32%；從籌碼面觀察，外資連二賣，今日賣超 196.56 億，投信連續二十八日買超台股，今日買超 12.77 億。

華冠投顧 陳秀芳分析師表示從技術面觀察，今日受到地緣政治影響下，台股跌破五日、十日均線，惟月線在扣低形成支撐情況下，預計盤勢將持續震盪。

近期大盤除了受到 FED 升息、通膨及經濟衰退疑慮影響外，今日又受到地緣政治緊張的干擾下台股持續震盪，操作上難度更加劇。而秀芳「NO.8 選股妙方錦囊記」裡有許多檔個股，目前尚未表態，預期 7 月營收表現不錯符合近期盤勢佈局的好時機。

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