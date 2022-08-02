天二車用、工控動能強 全年營運向上

電阻廠天二 (6834-TW) 預計最快 9 月轉上市，董事長廖震益表示，車用、工控，加上新產能效益可望逐步顯現，下半年仍可望較去年同期略增，全年營運仍將成長。

廖震益表示，下半年消費電子需求較弱，但目前車用、工控需求還是相當不錯，其中，車用的薄膜電阻、金屬電阻受惠陸系電動車龍頭客戶要求擴大供貨，以及中國車廠供應鏈在地化的趨勢，帶動車用產品出貨；天二車用客戶也有美系電動車龍頭、國內電動機車龍頭等。

因應車用客戶需求，天二近年也擴大資本支出擴產，薄膜電阻從月產 2 億顆，提升至 2.5 億顆、金屬板電阻則從 3000 萬顆擴至 4000 萬顆，平均增幅達 25-30%，未來也將規劃在海外擴增生產基地，就近滿足客戶需求。

在稼動率方面，廖震益表示，薄膜、金屬板電阻都維持 8 成以上的正常水準，厚膜電阻則因消費性電子需求較弱，降至約 7 成；天二主要生產基地在高雄前鎮有 4 個廠、中國深圳則設有測包產能。

以天二產品比重來看，金屬板電阻 32%、薄膜電阻 26%、厚膜電阻 42%；應用比重方面，電源裝置 32.4%、車用電子 18.3%、工業電子 16%、消費電子 8%、量測儀器 6%，其他 19.3%。

天二上半年營收 6.52 億元，年增 11.2%、毛利率 27.3%，年減 1.6 個百分點、營益率 14.7%，年增 1.2 個百分點、稅後純益 1.04 億元，年增 29.6%，每股純益 1.31 元。