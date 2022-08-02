上海港7月貨櫃吞吐量 寫同期新高

據上港集團消息，歷經封控後，上海港 7 月貨櫃吞吐量預計將超過 430 萬 TEU、年增逾 16%、季增逾 13%，數量寫同期新高，日均吞吐量接近 14 萬 TEU。另 1~7 月，上海港累計完成貨櫃吞吐量，去年同期比實現正成長。

其中，盛東公司貨櫃吞吐量預計將超過 84 萬 TEU，寫單月新高。

上港集團在一則聲明中表示，上海港全面推動數位化轉型發展，持續推動新科技賦能 (empowerment)，積極推動實現「打造頂級樞紐港口、智慧綠色港口和安全韌性港口」目標。

並提到該集團將致力保障跨省陸路卡車運輸通暢，實現港口物流環節卡車運輸的閉環管理、人員互不接觸，確保碼頭生產運作的防疫安全性和平交道通行效率。在今年 6 月也擔起重點研發任務的「大型貨櫃港口智能綠色交通系統關鍵技術研究與示範」項目，通過實施專案論證；另「傳統貨櫃碼頭自動化改造創新性研究項目 (二期)」及「洋山智能重卡示範運營項目」等，也有序展開。

該集團也推動「公轉水」、「公轉鐵」業務發展，優化綠色集疏運體系，致力保障貨運物流暢通。上海港也積極探索港口服務新業態，盼鞏固深化上海國際貨櫃樞紐港地位，力求提升國際航運中心服務能量。

上港集團強調，上海港扮演聯通中國和國際兩市場的重要功能，該集團亦高度重視加強與長三角區域港口之間合作，積極主動服務長三角一體化發展戰略。