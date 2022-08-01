〈中經院發布PMI〉2年來首見跌破榮枯線、未來半年展望指數同創低

中華經濟研究院今 (1) 日公布 7 月我國製造業採購經理人指數 (PMI) 大跌 5.8 個百分點至 47.8%，不僅中斷連 24 個月擴張，轉為緊縮，更是指數創編以來最大跌幅；同時，製造業未來六個月展望已連 3 個月呈現緊縮，指數續跌 7.0 個百分點至 30.1%，也創 2020 年 5 月以來新低。

中經院指出，7 月 PMI 五項組成指標中，新增訂單緊縮，生產轉為緊縮，人力僱用和存貨擴張，供應商交貨時間轉為下降。

其中，領先反應景氣動態的新增訂單指數已連 4 個月緊縮，指數驟跌 10.8 個百分點至 36.6%，更創 2020 年 6 月以來新低。

中經院院長張傳章表示，由於終端需求疲軟，業者多處在去庫存的階段。

圖表：中經院提供。

六大產業中，有四大產業回報 PMI 緊縮，依緊縮速度排序為電子暨光學產業 (45.5%)、電力暨機械設備產業 (47.2%)、基礎原物料產業 (47.3%) 和化學暨生技醫療產業 (49.2%)，僅交通工具產業 (55.5%) 和食品暨紡織產業 (54.8%)PMI 仍呈現擴張。

展望未來，六大產業中，五大產業回報未來六個月展望呈現緊縮，依指數緊縮速度排序為電力暨機械設備產業 (22.2%)、電子暨光學產業 (27.7%)、基礎原物料產業 (28.4%)、化學暨生技醫療產業 (32.4%) 和交通工具產業 (40.9%)，僅食品暨紡織產業 (50.0%) 回報未來六個月展望為持平。