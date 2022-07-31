拜登經歷治療後 篩檢結果陰轉陽重啟隔離

外媒今 (31) 日報導，美國總統拜登日前感染新冠肺炎 (COVID-19)，歷經抗病毒口服藥物治療後，原本已解隔離，但今日再次進行篩檢，結果出現陰轉陽，因此將恢復隔離，為期至少五日。

外媒指出，拜登此次並沒有出現新症狀，但根據美國疾病控制和預防中心建議，若接受輝瑞 Paxlovid 治療、且再次檢測呈現陽性的患者，需至少隔離五日。

儘管拜登原訂本周恢復實體參訪活動，但隨著檢測結果呈現陽性，再度打亂拜登行程安排，白宮補充，拜登已取消週日前往他的家鄉特拉華州威爾明頓，以及週二前往密西根州慶祝一項通過美國半導體生產補貼法案的計畫。

拜登也在推特上發布影片表示，「我感覺很好，一切都很不錯」，該錄製影片期間可以看到拜登在自家陽台上沒有戴口罩的畫面，也指出在接下來數日將在家工作。

至於是否恢復治療，拜登醫生奧康納 (O’Connor) 說明，拜登因沒有出現症狀，且感覺良好，因此目前沒有理由重啟治療，但會繼續密切觀察。

拜登 7 月 21 日首次檢測呈現陽性後，接受為期五日的 Paxlovid 療程，該療程被證明可大幅減輕症狀，週一晚間結束藥物治療後，後續四天的每一日都檢測出陰性；不過，部分服用 Paxlovid 的患者也在後續檢測呈現陽性，如拜登，這些病例通常沒有症狀。

輝瑞週四表示，公司正在與美國食品和藥物管理局合作，將對經歷陰轉陽的患者進行 Paxlovid 再治療的研究計劃。